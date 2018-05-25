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  • Безуглов: «Футболистам позволительно выпить немного пива, бокал вина или рюмку крепкого алкоголя»

Безуглов: «Футболистам позволительно выпить немного пива, бокал вина или рюмку крепкого алкоголя»

25 мая 2018, 17:23
5

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что допускает употребление футболистами спиртных напитков в малых количествах. Специалист подчеркнул, что небольшая доза алкоголя не мешает восстановлению игроков.

«Денисов сказал, что не позволял себе в этом году даже бокала пива? Игорь – молодец. Что ещe можно сказать? Я не думаю, что он просто перестал пить. Он же и раньше соблюдал режим. Может быть, после матча выпивал бокал пива или в отпуске. Это больше вопрос системы, самодисциплины, которую спланировал человек. Там мелочей нет.

Глушаков говорит, что все футболисты пьют? Сами подумайте и почитайте. Все немецкие клубы, даже «Бавария», привыкли, что у них бокал пива на столе. И после чемпионата, и после матча, и даже во время подготовки. Тут все четко. Есть данные, что 300 миллилитров пива не мешают восстановлению. То же самое можно сказать о бокале вина и рюмке крепкого алкоголя. Вот больше – хуже. Ну и нельзя говорить, что пиво как-то помогает.

У нас есть специальные восстановительные напитки, которые работают гораздо лучше. Пиво – это, наверное, больше психоэмоциональное восстановление. Стоит ли кричать на Глушакова, если где-то увидите его с бокалом? Если это будет после матча, когда на следующий день у него выходной, или в отпуске, то почему нет?» – сказал Безуглов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Денисов Игорь Глушаков Денис Безуглов Эдуард
Комментарии (5)
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oyabun
1527259895
Да понятно всё! Все же мы люди и всем порой надо как то расслабиться и снять напряжение.
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DeStar
1527260918
Согласен . Не думаю что бокал пива каким то образом может повлиять серьезно на организм. Особенно если условно завтра выходной . Тоже самое можно сказать., что жить в условной Москве нельзя , там воздух не такой чистый , а ну ка все футболисты и другие спортсмены - Валите жить за город и сюда не суйтесь ибо вредно.
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Полная Канистра
1527262526
пусть пьют в меру одно только нежелательно это чтобы кальян не курили
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OfaZavr
1527266004
если в меру то вообще без вопросов)
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zigbert
1527274391
В меру и не в день игры.
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