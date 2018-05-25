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    Безуглов: «Футболистам позволительно выпить немного пива, бокал вина или рюмку крепкого алкоголя»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что допускает употребление футболистами спиртных напитков в малых количествах. Специалист подчеркнул, что небольшая доза алкоголя не мешает восстановлению игроков.

    «Денисов сказал, что не позволял себе в этом году даже бокала пива? Игорь – молодец. Что ещe можно сказать? Я не думаю, что он просто перестал пить. Он же и раньше соблюдал режим. Может быть, после матча выпивал бокал пива или в отпуске. Это больше вопрос системы, самодисциплины, которую спланировал человек. Там мелочей нет.

    Глушаков говорит, что все футболисты пьют? Сами подумайте и почитайте. Все немецкие клубы, даже «Бавария», привыкли, что у них бокал пива на столе. И после чемпионата, и после матча, и даже во время подготовки. Тут все четко. Есть данные, что 300 миллилитров пива не мешают восстановлению. То же самое можно сказать о бокале вина и рюмке крепкого алкоголя. Вот больше – хуже. Ну и нельзя говорить, что пиво как-то помогает.

    У нас есть специальные восстановительные напитки, которые работают гораздо лучше. Пиво – это, наверное, больше психоэмоциональное восстановление. Стоит ли кричать на Глушакова, если где-то увидите его с бокалом? Если это будет после матча, когда на следующий день у него выходной, или в отпуске, то почему нет?» – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 17:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:53

      В меру и не в день игры.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:33

      если в меру то вообще без вопросов)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 18:35

      пусть пьют в меру одно только нежелательно это чтобы кальян не курили

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 мая 2018, 18:08

      Согласен . Не думаю что бокал пива каким то образом может повлиять серьезно на организм. Особенно если условно завтра выходной . Тоже самое можно сказать., что жить в условной Москве нельзя , там воздух не такой чистый , а ну ка все футболисты и другие спортсмены - Валите жить за город и сюда не суйтесь ибо вредно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 25 мая 2018, 17:51

      Да понятно всё! Все же мы люди и всем порой надо как то расслабиться и снять напряжение.

      4
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