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  • Мусаев: «Смолов сказал мне, что счастлив в «Краснодаре». Думаю, он уедет только ради серьезного вызова»

Мусаев: «Смолов сказал мне, что счастлив в «Краснодаре». Думаю, он уедет только ради серьезного вызова»

25 мая 2018, 13:28
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал возможность ухода из клуба нападающего Федора Смолова.

Также специалист заявил, что будущее полузащитника «Зенита» Олега Шатова, выступавшего за «быков» на правах аренды во второй половине минувшего сезона, пока остается неизвестным.

«Федя сказал мне, что он счастлив в «Краснодаре» и проводит здесь лучшие годы в карьере. Можно сказать, здесь он как дома. Смолова все устраивает, его любят болельщики. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, Федя покинет «Краснодар» только в том случае, если получит очень серьезный вызов. Глупо говорить, что мы можем безболезненно заменить Федю. Это один из самых результативных игроков последних лет в чемпионате России. Конечно, зависимость есть.

Будущее Шатова? Он уехал в Санкт-Петербург. Олег – футболист «Зенита», у него еще два года контракта с этим клубом. У Шатова было желание остаться, и мы хотели бы его видеть в «Краснодаре», но есть некоторые моменты.

Неизвестно, кто будет тренером «Зенита». Если Олег захочет вернуться, мы будем рады его видеть. Он проявил себя большим профессионалом, показал лучшие профессиональные и человеческие качества», – сказал Мусаев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мусаев Мурад
Комментарии (1)
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zigbert
1527266171
Попробовать свои силы в Европе Смолову можно , но там может не получиться и растерять свои лучшие качества. Сейчас в Краснодаре его все устраивает и стоит ли ему уходить.
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