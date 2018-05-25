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    Лунев: «Играл бы в «Реале», будь у меня в 17 лет сегодняшняя голова»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мог выступать за «Реал», имей он в 17 лет нынешние мозги.

    «Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, наверное, мог играть в «Реале». Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все.

    Хотя есть очевидные вещи: ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира?» – сказал Лунев.

    В прошедшем сезоне Лунев провел 31 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов. В 16 встречах вратарь не позволил соперникам поразить свои ворота.

    Источник: Р-Спорт

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    25.05.2018 12:48
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 19:11

      Рассуждать и мечтать конечно можно, но лучше Андрей опуститься на землю и не витать в облаках.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 19:03

      Так много было сил, так мало было мыслей,
      Но как я куролесил, колбасил!
      Не стал мессией и устал от миссий…
      Так много мыслей и так мало сил!..

      Е.Евтушенко

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 18:56

      судя по сегодняшним(внезапным))) высказываниям голова опять пошла обратно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 мая 2018, 18:52

      какой Нойер? ты хоть Акинфея из основы сборной вытесни))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 18:45

      так любой игрок может сказать, именно что БЫ, однако каждый имеет то что имеет.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 17:59

      да и сейчас не поздно просто нет таланту вот у кого он есть тот и в 40 с ПСЖ на 4 года контракт подписывать собирается, о ком речь наверное каждый догадается

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 мая 2018, 16:59

      Всем бы нам в 17 лет сегодняшние мозги иметь. А лучше сразу в 5 лет, а то жизнь и так короткая.

      5
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > ARTHUR19 25 мая 2018, 19:14

      Спасибо, поржал)))

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 16:31

      Во дает!Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова,я бы был президентом твоего клуба!)))

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 мая 2018, 16:28

      Причём тут мозги.нужен талант,в реале тебя бы небыло в любом случие

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 мая 2018, 15:13

      там бы все играли

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