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  • Лунев: «Играл бы в «Реале», будь у меня в 17 лет сегодняшняя голова»

Лунев: «Играл бы в «Реале», будь у меня в 17 лет сегодняшняя голова»

25 мая 2018, 12:48
22

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мог выступать за «Реал», имей он в 17 лет нынешние мозги.

«Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, наверное, мог играть в «Реале». Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все.

Хотя есть очевидные вещи: ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира?» – сказал Лунев.

В прошедшем сезоне Лунев провел 31 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов. В 16 встречах вратарь не позволил соперникам поразить свои ворота.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Реал Лунев Андрей
Комментарии (22)
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DimaPermRegi
1527242095
балабол
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тщмек 19
1527242331
Лунев реально самый перспективный из наших вратарей. Пока уступает Гилерме по проценту отраженных, но уже впереди остальных старичков.
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zatonn
1527242459
Всё ещё у него впереди. А насчёт "мог бы в Реале" так на этот счёт поговорка про прикуп и Сочи есть)))
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A-Den
1527242513
Вон Буффон в 40 в ПСЖ идет, все реально
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Dgad
1527243435
Работай и может окажешься и в Реале или еще где нибудь.
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Боцман59rus
1527243466
прав, ...да и недвижимость в Овьедо подешевле, не говоря уже о климате.))))
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prezent2017
1527246655
Еще один в Зените зазвездил. Сократить им зарплату в 2 раза!
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ARTHUR19
1527256771
Всем бы нам в 17 лет сегодняшние мозги иметь. А лучше сразу в 5 лет, а то жизнь и так короткая.
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Diesel133
1527263530
какой Нойер? ты хоть Акинфея из основы сборной вытесни))
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zigbert
1527264683
Рассуждать и мечтать конечно можно, но лучше Андрей опуститься на землю и не витать в облаках.
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