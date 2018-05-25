Лунев: «Играл бы в «Реале», будь у меня в 17 лет сегодняшняя голова»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мог выступать за «Реал», имей он в 17 лет нынешние мозги.

«Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, наверное, мог играть в «Реале». Мне кажется, всегда есть возможность доказать. Нужно работать и все.

Хотя есть очевидные вещи: ты же не поедешь под Нойера, который лучший вратарь мира?» – сказал Лунев.

В прошедшем сезоне Лунев провел 31 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов. В 16 встречах вратарь не позволил соперникам поразить свои ворота.