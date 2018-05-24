Министр спорта Нижегородской области: «Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Это шутка»

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал информацию, что «Амкар» летом может переехать в Нижний Новгород. Политик призвал не относиться к этому всерьез.

«Все это сейчас вообще не серьезно. Такой переезд обсуждался лишь в качестве шутки. Не более того. В жизни все возможно.

Могу предположить все что угодно. Но пока официальных обращений со стороны «Амкара» к нам не поступало», – сказал Панов.

Ранее «Бомбардир» писал, что пермяки могут не выступить в следующем розыгрыше РФПЛ.