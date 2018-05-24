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    Министр спорта Нижегородской области: «Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Это шутка»

    Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал информацию, что «Амкар» летом может переехать в Нижний Новгород. Политик призвал не относиться к этому всерьез.

    «Все это сейчас вообще не серьезно. Такой переезд обсуждался лишь в качестве шутки. Не более того. В жизни все возможно.

    Могу предположить все что угодно. Но пока официальных обращений со стороны «Амкара» к нам не поступало», – сказал Панов.

    Ранее «Бомбардир» писал, что пермяки могут не выступить в следующем розыгрыше РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 23:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:22

      думаю болельщикам Амкара не до смеха, сейчас выдохнули наверно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:17

      Нашли о чем шутить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 25 мая 2018, 08:24

      В Нижнем Новгороде уже один наш клуб "похоронили " Спартак (Челябинск)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 мая 2018, 07:56

      Хоть на стадионе нашем будет кому играть) Можно с Олимпийцем объединить, в НН это рабочая схема)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 07:41

      За такие добре шутки
      В зубах бывают промеждутки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 мая 2018, 01:14

      Какой смысл перевозить эту пердивную команду?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 мая 2018, 00:05

      ШУТНИКИ.
      У болельщиков Амкара предынфарктное состояние.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2018, 23:51

      Шутка с не очень...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 23:44

      Давайте в рамках такой же шутки-минутки перевезем на сезон "Зенит" в Анадырь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > vladik12 25 мая 2018, 00:08

      можем только по губам тебе поводить,будешь?

      -2
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