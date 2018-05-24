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  • Министр спорта Нижегородской области: «Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Это шутка»

Министр спорта Нижегородской области: «Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Это шутка»

24 мая 2018, 23:42
10

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал информацию, что «Амкар» летом может переехать в Нижний Новгород. Политик призвал не относиться к этому всерьез.

«Все это сейчас вообще не серьезно. Такой переезд обсуждался лишь в качестве шутки. Не более того. В жизни все возможно.

Могу предположить все что угодно. Но пока официальных обращений со стороны «Амкара» к нам не поступало», – сказал Панов.

Ранее «Бомбардир» писал, что пермяки могут не выступить в следующем розыгрыше РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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vladik12
1527194659
Давайте в рамках такой же шутки-минутки перевезем на сезон "Зенит" в Анадырь.
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ЖОРРО
1527195072
Шутка с не очень...
Ответить
DIDI 23
1527195956
ШУТНИКИ. У болельщиков Амкара предынфарктное состояние.
Ответить
Павел Амурский
1527200086
Какой смысл перевозить эту пердивную команду?
Ответить
Мары
1527223296
За такие добре шутки В зубах бывают промеждутки
Ответить
Viper for CSKA
1527224184
Хоть на стадионе нашем будет кому играть) Можно с Олимпийцем объединить, в НН это рабочая схема)
Ответить
AnTiNeHrEsT
1527225865
В Нижнем Новгороде уже один наш клуб "похоронили " Спартак (Челябинск)!
Ответить
zigbert
1527232672
Нашли о чем шутить.
Ответить
OfaZavr
1527236570
думаю болельщикам Амкара не до смеха, сейчас выдохнули наверно.
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