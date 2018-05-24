«Амкар» может сняться с РФПЛ. «Анжи» готов заменить пермяков в турнире

По информации Sport24.ru, «Амкар» в ближайшее время может объявить о снятии с РФПЛ из-за серьезных финансовых проблем.

Заменить пермяков в чемпионате России готов «Анжи». Махачкалинский клуб уже направил письмо в РФС о готовности выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне, если один из участников откажется от такой возможности.

«Анжи» покинул РФПЛ по итогам прошедшего сезона, уступив в стыковых матчах «Енисею» (0:3, 4:3).

Две недели назад РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензии на следующий сезон. Переаттестация состоится 30 мая.