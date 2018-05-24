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    «Амкар» может сняться с РФПЛ. «Анжи» готов заменить пермяков в турнире

    По информации Sport24.ru, «Амкар» в ближайшее время может объявить о снятии с РФПЛ из-за серьезных финансовых проблем.

    Заменить пермяков в чемпионате России готов «Анжи». Махачкалинский клуб уже направил письмо в РФС о готовности выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне, если один из участников откажется от такой возможности.

    «Анжи» покинул РФПЛ по итогам прошедшего сезона, уступив в стыковых матчах «Енисею» (0:3, 4:3).

    Две недели назад РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензии на следующий сезон. Переаттестация состоится 30 мая.

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 15:36
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 мая 2018, 08:23

      А кто там уступил Амкару в переходных? Тамбов ФК !

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 мая 2018, 03:45

      Мне Амкар не нравится и причин много. Во-первых, они нас 2 раза обыграли в сезоне, при чем оба дома) Во-вторых, вечные проблемы с стадионом и он и не может быть в хорошем состоянии в их регионе. И третья причина - это город Пермь, имхо.

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko > loko-the_best 25 мая 2018, 04:03

      Проблемы со стадионов придуманные. А по поводу Перми ты был там? Нормальный город со своими плюсами и минусами. А финансовые проблемы мне не понятны в регионе столько крупных предприятий.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 03:41

      собственно клубы сидящие на госбюджете не должны играть в чемпионате, только перевод в частные руки спасет российский футбол, а их всего три Краснодар, Анжи и Спартак которые существуют на частные деньги а остальные только полностью за счет госбюджета либо еще за счет госкорпораций т.е за счет государства на деньги населения от малого до старого не спрашивая их, притом правительство плачет "денег нет, держитесь", а когда деньги общие то они, эти деньги, принадлежат тому кто ими распоряжается,т.е. явная коррупционность.

      -1
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      Рейтинг: +36

      shaden 25 мая 2018, 01:22

      какой Анжи? сидите в ФНЛ, где вам и место! пусть выходит команда из ФНЛ занявшая 5 место - Балтика! готовы они блин

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > shaden 25 мая 2018, 03:42

      с чего вдруг Балтика-то тогда? Амкар играл с Тамбовом, значит Тамбов и должен выходить. Но лучше бы Балтика, там и стадик хороший и команда интересная. Но в современных реалиях выйдет тот, кто больше даст денег, а их известно в каком регионе больше.

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      Рейтинг: +36

      shaden > loko-the_best 25 мая 2018, 07:19

      с того что Тамбов проиграл Амкару, и уже упустил свой шанс, с чего вдруг давать второй?

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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 мая 2018, 22:35

      Неужели в Пермском крае нет любителей Футбола среди богатых людей?

      3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:47

      Нельзя сказать что Амкар откровенно слабая команда. Слухи о Финансовых проблемах уже ходят давно. Жаль будет Амкар,если он снимется с чемпионата РФПЛ.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2018, 20:56

      Евсеев..
      Ваше слово!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 20:41

      Сколько Анжи предложил РФС наличными?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:32

      жаль если Амкар снимется, ведь своим трудом добыли право остаться в ПЛ а тут сторонние факторы все равно тянут команду на дно.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 мая 2018, 18:04

      Вот тебе и МММ... Обычная пирамида под названием РФС... Деньги ... они всегда имеют свойство заканчиваться... Ну вот как они наделали долгов??? Есть бюджет, так менагеры клуба похоже поделили его по 330%, каждому... Есть бюджет - 100%, так какого хрена вы разбазариваете его не за год , а за три месяца и ничего не можете заработать??? Какого хрена такие зарплаты, если на год на всех не хватит??? Вопросов много, ответов нет....

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