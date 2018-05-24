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  • «Амкар» может сняться с РФПЛ. «Анжи» готов заменить пермяков в турнире

«Амкар» может сняться с РФПЛ. «Анжи» готов заменить пермяков в турнире

24 мая 2018, 15:36
41

По информации Sport24.ru, «Амкар» в ближайшее время может объявить о снятии с РФПЛ из-за серьезных финансовых проблем.

Заменить пермяков в чемпионате России готов «Анжи». Махачкалинский клуб уже направил письмо в РФС о готовности выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне, если один из участников откажется от такой возможности.

«Анжи» покинул РФПЛ по итогам прошедшего сезона, уступив в стыковых матчах «Енисею» (0:3, 4:3).

Две недели назад РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензии на следующий сезон. Переаттестация состоится 30 мая.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Амкар-Пермь
Комментарии (41)
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серега кашин
1527166499
вышодить должна вместо амкара следующая команда из фнл, так будет честнее
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Shogun
1527168618
Да ладно сейчас дядя Вова все решет, в первый раз что ли Амкар ноет по поводу денег и давно уже пора чистить лигу и сокращать ее, как Федун говорил, нету денег валите в ФНЛ, нету денег на ФНЛ чишите в ПФЛ, если уж и там очко, то досвидули
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BRO_football
1527169699
Как не печально, но главным фактором успешного выступления в РФПЛ является хорошее финансирование, а не талант главного тренера и его футболистов.
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Axe111
1527171166
Позорище!!! Да и какое анжЫ может быть вообще??!?!? Позоное РФС,позорные госкомпании.ФУ
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Полная Канистра
1527171298
а у анжуйцев разве всё в порядке с финансами ? вроде тоже на дне болтаются надолго ли продержатся в вышке
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Тони Монтана Б
1527172179
А че это Анжи? Позорно проиграли Енисею, пусть позорно и сидят в фнл
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OfaZavr
1527175952
жаль если Амкар снимется, ведь своим трудом добыли право остаться в ПЛ а тут сторонние факторы все равно тянут команду на дно.
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shinnik
1527184568
Евсеев.. Ваше слово!
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zigbert
1527187679
Нельзя сказать что Амкар откровенно слабая команда. Слухи о Финансовых проблемах уже ходят давно. Жаль будет Амкар,если он снимется с чемпионата РФПЛ.
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юрий николаевич
1527208903
собственно клубы сидящие на госбюджете не должны играть в чемпионате, только перевод в частные руки спасет российский футбол, а их всего три Краснодар, Анжи и Спартак которые существуют на частные деньги а остальные только полностью за счет госбюджета либо еще за счет госкорпораций т.е за счет государства на деньги населения от малого до старого не спрашивая их, притом правительство плачет "денег нет, держитесь", а когда деньги общие то они, эти деньги, принадлежат тому кто ими распоряжается,т.е. явная коррупционность.
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