Овчинников: «Если бы ЦСКА выиграл матч с «Динамо», то стал бы чемпионом»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что московский клуб в нынешнем сезоне мог стать чемпионом России.

– За счет чего ЦСКА вырвал второе место?

– У нас невероятно дружный коллектив. Руководство, тренерский штаб, футболисты – все объединены одной целью. Важно, что в условиях кадрового дефицита игроки профессионально относятся к своим обязанностям. Это и позволяет в самых сложных ситуациях, когда многие в ЦСКА уже не верят, набирать очки.

– Нынешнее серебро дороже золота?

– Нет! Все-таки мы до последнего сохраняли шансы на чемпионство и не теряли надежды опередить «Локомотив». Подкосила неудача с «Динамо». Я не вправе раскрывать нашу внутреннюю кухню. Могу лишь сказать, что мы, тренеры, знаем, где допустили просчет. Если б выиграли тот матч – думаю, заняли бы первое место.

– «Локомотив» чемпионство заслужил?

– Да. Что принесло ему успех? Неограниченный кадровый ресурс, стабильное финансирование, отлаженная командная игра. Плюс тренер замечательный. «Локомотив» воспользовался осечками конкурентов, ровно провел весь сезон. Разве что ближе к финишу не выдержал давления, начал спотыкаться. Но это часто случается, когда ты без пяти минут чемпион.

По итогам сезона армейцы заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ.