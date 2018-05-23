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    Овчинников: «Если бы ЦСКА выиграл матч с «Динамо», то стал бы чемпионом»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что московский клуб в нынешнем сезоне мог стать чемпионом России.

    – За счет чего ЦСКА вырвал второе место?

    – У нас невероятно дружный коллектив. Руководство, тренерский штаб, футболисты – все объединены одной целью. Важно, что в условиях кадрового дефицита игроки профессионально относятся к своим обязанностям. Это и позволяет в самых сложных ситуациях, когда многие в ЦСКА уже не верят, набирать очки.

    – Нынешнее серебро дороже золота?

    – Нет! Все-таки мы до последнего сохраняли шансы на чемпионство и не теряли надежды опередить «Локомотив». Подкосила неудача с «Динамо». Я не вправе раскрывать нашу внутреннюю кухню. Могу лишь сказать, что мы, тренеры, знаем, где допустили просчет. Если б выиграли тот матч – думаю, заняли бы первое место.

    – «Локомотив» чемпионство заслужил?

    – Да. Что принесло ему успех? Неограниченный кадровый ресурс, стабильное финансирование, отлаженная командная игра. Плюс тренер замечательный. «Локомотив» воспользовался осечками конкурентов, ровно провел весь сезон. Разве что ближе к финишу не выдержал давления, начал спотыкаться. Но это часто случается, когда ты без пяти минут чемпион.

    По итогам сезона армейцы заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2018 23:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 мая 2018, 11:29

      Уверен, что если бы СКА-Хабаровск не проиграл 21 раз, то обязательно стал бы чемпионом... :)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:40

      ах если бы, ах если БЫ...))

      3
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      Рейтинг: +60

      pul 24 мая 2018, 09:38

      если бы не 2 купленных судьи в матче с ЦСКА,локо занял не 1 а 5 место в чемпионате.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 мая 2018, 09:15

      Как сказал В.В.Путин: "Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"... что теперь обсуждать, так про любой клуб можно написать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 08:09

      Пожалуй в каждой команде можно найти ряд таких условностей, которые помешали ей подняться выше.

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 мая 2018, 07:35

      и бабушка быоа бы дедушкой

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 мая 2018, 06:42

      Динамо в последние туры обыграло почти всех лидеров, поэтому фраза звучит странно...

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 мая 2018, 05:58

      "Если бы у бабушки был член,она была бы дедушкой".

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 мая 2018, 05:34

      Если бы да кабы.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 03:22

      И Зенит мог и Спартак мог и Цска мог.
      А стал Локомотов.
      Надеюсь прения на "если", закончились.

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