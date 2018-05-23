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  • Овчинников: «Если бы ЦСКА выиграл матч с «Динамо», то стал бы чемпионом»

Овчинников: «Если бы ЦСКА выиграл матч с «Динамо», то стал бы чемпионом»

23 мая 2018, 23:25
16

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает, что московский клуб в нынешнем сезоне мог стать чемпионом России.

– За счет чего ЦСКА вырвал второе место?

– У нас невероятно дружный коллектив. Руководство, тренерский штаб, футболисты – все объединены одной целью. Важно, что в условиях кадрового дефицита игроки профессионально относятся к своим обязанностям. Это и позволяет в самых сложных ситуациях, когда многие в ЦСКА уже не верят, набирать очки.

– Нынешнее серебро дороже золота?

– Нет! Все-таки мы до последнего сохраняли шансы на чемпионство и не теряли надежды опередить «Локомотив». Подкосила неудача с «Динамо». Я не вправе раскрывать нашу внутреннюю кухню. Могу лишь сказать, что мы, тренеры, знаем, где допустили просчет. Если б выиграли тот матч – думаю, заняли бы первое место.

– «Локомотив» чемпионство заслужил?

– Да. Что принесло ему успех? Неограниченный кадровый ресурс, стабильное финансирование, отлаженная командная игра. Плюс тренер замечательный. «Локомотив» воспользовался осечками конкурентов, ровно провел весь сезон. Разве что ближе к финишу не выдержал давления, начал спотыкаться. Но это часто случается, когда ты без пяти минут чемпион.

По итогам сезона армейцы заняли второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (16)
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VVM1964
1527107325
Ах если бы ... У всех таких если бы " пруд пруди " .
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nbv
1527108272
Тоже самое можно сказать и про спартак. Они уж точно сами просрали и чемпионство и втрое место, и кубок
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Юрий Б.
1527109415
Если бы да если бы. Играть надо !
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Боцман59rus
1527111503
я капитаааннННН каманды пляяяя!!!!!......
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Мары
1527121364
И Зенит мог и Спартак мог и Цска мог. А стал Локомотов. Надеюсь прения на "если", закончились.
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zigbert
1527138587
Пожалуй в каждой команде можно найти ряд таких условностей, которые помешали ей подняться выше.
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Артурка32
1527142508
Как сказал В.В.Путин: "Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"... что теперь обсуждать, так про любой клуб можно написать))
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pul
1527143899
если бы не 2 купленных судьи в матче с ЦСКА,локо занял не 1 а 5 место в чемпионате.
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OfaZavr
1527147632
ах если бы, ах если БЫ...))
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mdu86
1527150598
Уверен, что если бы СКА-Хабаровск не проиграл 21 раз, то обязательно стал бы чемпионом... :)))
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