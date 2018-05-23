Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о предложениях от других клубов в этом сезоне.

«Интер» предлагал мне в два раза больше, чем я заработаю здесь. «Зенит» – еще больше. Но я поговорил с президентом, и мы все решили за десять минут.

Я чувствую себя здесь как дома. Меня также вызвали в сборную. Этот выбор определенно не связан с деньгами. У меня были куда более хорошие преложения из-за рубежа, но думаю, что я поступил правильно, перейдя в «Дженоа», – сказал Кришито.

Игрок перешел в «Дженоа» из «Зенита» на правах свободного агента.