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  • Кришито: «Интер» предлагал мне в два раза больше, чем «Дженоа». «Зенит» – еще больше» 

Кришито: «Интер» предлагал мне в два раза больше, чем «Дженоа». «Зенит» – еще больше» 

23 мая 2018, 16:35
10

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о предложениях от других клубов в этом сезоне.

«Интер» предлагал мне в два раза больше, чем я заработаю здесь. «Зенит» – еще больше. Но я поговорил с президентом, и мы все решили за десять минут.

Я чувствую себя здесь как дома. Меня также вызвали в сборную. Этот выбор определенно не связан с деньгами. У меня были куда более хорошие преложения из-за рубежа, но думаю, что я поступил правильно, перейдя в «Дженоа», – сказал Кришито.

Игрок перешел в «Дженоа» из «Зенита» на правах свободного агента.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Дженоа Интер Кришито Доменико
Комментарии (10)
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alp
1527082640
настоящий профессионал.. жаль что ушел (
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Дави гниду
1527082703
Жена причитает - кирдык.
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Боцман59rus
1527083601
симпатизирую Милану и Интеру, но не уровень кришито, зная амбиции клубов, хотя тот же абате - просто пиз..ец ))) - Отдал лучшие годы питеру, молодец, был одним из лучших, но сдал, особенно в отборе, благодаря шлаку, приобретенному зениту в последнее время, ушел одним из лучших, если не единственно лучшим - Удачи и здоровья
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shinnik
1527084596
Миммо..не фоли..( разочарование сильней привязанности...
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baden69
1527088758
Жаль, что ушел, но... Удачи на поле и по жизни.
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Football06
1527092979
Отработал до конца свой контракт , ушёл красиво и по мужски.. Возвращается домой.. Всё понятно
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Павелий
1527097308
Где счётная палата? Какого чёрта тратятся такие огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги на легионеров???!!!
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zigbert
1527101990
Претензий со стороны руководства Зенита и болельщиков к нему вряд ли будут. Ушел красиво.
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Вомбат
1527104664
Интервью тут дано не полностью. Кришито объяснил свое решение желанием усилить неопытную защитную линию родной команды Дженоа и побыть наставником молодежи, а еще добавил, что всех денег не заработаешь, а того, что у него уже есть хватит его семье до конца их дней.
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val-berezko
1527106453
Доменико,ты нормальный мужик.! Хорошо там,где не много бабла,хорошо там -где спокойно и приятно.
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