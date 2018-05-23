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    Кришито: «Интер» предлагал мне в два раза больше, чем «Дженоа». «Зенит» – еще больше» 

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о предложениях от других клубов в этом сезоне.

    «Интер» предлагал мне в два раза больше, чем я заработаю здесь. «Зенит» – еще больше. Но я поговорил с президентом, и мы все решили за десять минут.

    Я чувствую себя здесь как дома. Меня также вызвали в сборную. Этот выбор определенно не связан с деньгами. У меня были куда более хорошие преложения из-за рубежа, но думаю, что я поступил правильно, перейдя в «Дженоа», – сказал Кришито.

    Игрок перешел в «Дженоа» из «Зенита» на правах свободного агента.

    Источник: Football Italia

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    23.05.2018 16:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 23 мая 2018, 23:14

      Доменико,ты нормальный мужик.! Хорошо там,где не много бабла,хорошо там -где спокойно и приятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 23 мая 2018, 22:44

      Интервью тут дано не полностью. Кришито объяснил свое решение желанием усилить неопытную защитную линию родной команды Дженоа и побыть наставником молодежи, а еще добавил, что всех денег не заработаешь, а того, что у него уже есть хватит его семье до конца их дней.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 21:59

      Претензий со стороны руководства Зенита и болельщиков к нему вряд ли будут. Ушел красиво.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 23 мая 2018, 20:41

      Где счётная палата? Какого чёрта тратятся такие огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги на легионеров???!!!

      -3
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 мая 2018, 19:29

      Отработал до конца свой контракт , ушёл красиво и по мужски.. Возвращается домой.. Всё понятно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 23 мая 2018, 18:19

      Жаль, что ушел, но... Удачи на поле и по жизни.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2018, 17:09

      Миммо..не фоли..(
      разочарование сильней привязанности...

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 мая 2018, 16:53

      симпатизирую Милану и Интеру, но не уровень кришито, зная амбиции клубов, хотя тот же абате - просто пиз..ец ))) - Отдал лучшие годы питеру, молодец, был одним из лучших, но сдал, особенно в отборе, благодаря шлаку, приобретенному зениту в последнее время, ушел одним из лучших, если не единственно лучшим - Удачи и здоровья

      5
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 23 мая 2018, 16:38

      Жена причитает - кирдык.

      -1
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      Рейтинг: +11241

      alp 23 мая 2018, 16:37

      настоящий профессионал.. жаль что ушел (

      6
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