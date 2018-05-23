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    Лунев: «Новости из «Зенита»? Там ерунда какая-то. То Сарри подписывает контракт, то не подписывает»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением ситуации с новым главным тренером в команде.

    – За новостями из «Зенита» следите? Оттуда каждый день что-то новое.

    – Ерунда там какая-то. То Сарри подписывает, то не подписывает. То визу получает. Не знаю, кто это все пишет вообще.

    – То есть тренером будет Семак?

    – Да я откуда знаю!

    – А вы бы хотели кого видеть в этой роли?

    – Того, кого бы я хотел, не могу назвать.

    – Ну вы же вернетесь в клуб после чемпионата мира. Кто тренировать вас будет?

    – Приедем – будем тренироваться. Сами (смеется).

    Агент Сарри: «Маурицио не отказывался от предложения «Зенита», потому что не получал его»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2018 15:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 21:53

      Плохо без рулевого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 23 мая 2018, 19:35

      Жаль Дзюба занят щас бы зажёг ещё круче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2018, 17:17

      Вот этот "поцелуй штанги" будет многое означать..

      в дальнейшей карьере..(
      что-то давно такое никто не позволял..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      upiter6 23 мая 2018, 17:07

      Цену себе набивает!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2018, 16:36

      Лунев как то странно все это комментирует такое ощущение что он не в команде создается впечатление а была ли вообще команда и будет ли? все пришлые приехали в Питер за баблом вот и Лунев такой же как и иуда Дзюбло им всем там на команду наплевать отсюда и результат гнать этого Лунтика и других особенно аргентинцев на хрен они там сдались

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Garrincha58 23 мая 2018, 17:12

      да..уж..слов не подобрать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Garrincha58 23 мая 2018, 19:21

      К вам со времён Петра 1 только за баблом и едут.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 16:34

      всё витает в воздухе ни кто ничего не знает Клуб в свободном плавании курса нет все сами себе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 мая 2018, 16:32

      Ну все, сейчас прибудет Сарри и пазл сложится, Зенит засверкает всеми красками. Как дети малые.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 мая 2018, 16:28

      Какие грабли по счету?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 мая 2018, 16:20

      Тут Хоттабыч нужен.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 мая 2018, 16:17

      - Сарри заказывали ?
      - Нет.
      - А он едет.

      6
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