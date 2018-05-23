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  • Лунев: «Новости из «Зенита»? Там ерунда какая-то. То Сарри подписывает контракт, то не подписывает»

Лунев: «Новости из «Зенита»? Там ерунда какая-то. То Сарри подписывает контракт, то не подписывает»

23 мая 2018, 15:30
18

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением ситуации с новым главным тренером в команде.

– За новостями из «Зенита» следите? Оттуда каждый день что-то новое.

– Ерунда там какая-то. То Сарри подписывает, то не подписывает. То визу получает. Не знаю, кто это все пишет вообще.

– То есть тренером будет Семак?

– Да я откуда знаю!

– А вы бы хотели кого видеть в этой роли?

– Того, кого бы я хотел, не могу назвать.

– Ну вы же вернетесь в клуб после чемпионата мира. Кто тренировать вас будет?

– Приедем – будем тренироваться. Сами (смеется).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (18)
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mamba9090909
1527079298
А кто это сказал, что эти новости из Зенита?!!! Разные слухи бродят в прессе, но это не значит, что они ИЗ ЗЕНИТА.
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Боцман59rus
1527079659
ФК Ерунда.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1527080596
Лепят новый дрим-тим, покоритель России и Европы.
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Мары
1527081472
- Сарри заказывали ? - Нет. - А он едет.
Ответить
AlfavitЪ
1527081648
Тут Хоттабыч нужен.
Ответить
Ахимас Вельде
1527082096
Какие грабли по счету?
Ответить
Куртуазные манеры
1527082329
Ну все, сейчас прибудет Сарри и пазл сложится, Зенит засверкает всеми красками. Как дети малые.
Ответить
Полная Канистра
1527082478
всё витает в воздухе ни кто ничего не знает Клуб в свободном плавании курса нет все сами себе
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Garrincha58
1527082571
Лунев как то странно все это комментирует такое ощущение что он не в команде создается впечатление а была ли вообще команда и будет ли? все пришлые приехали в Питер за баблом вот и Лунев такой же как и иуда Дзюбло им всем там на команду наплевать отсюда и результат гнать этого Лунтика и других особенно аргентинцев на хрен они там сдались
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zigbert
1527101615
Плохо без рулевого.
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