Пеллегрини получит 75 миллионов на трансферы в «Вест Хэме»

Руководство «Вест Хэма» планирует выделить на трансферные расходы новому тренеру команды Мануэлю Пеллегрини около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Чилийский специалист накануне официально возглавил «Молотобойцев», он стал самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба. Летом команду ждет серьезная перестройка, так как значительная часть нынешних футболистов команды ее покинут. Перед Пеллегрини была поставлена задача выстроить новый коллектив.

В прошедшем сезоне «Вест Хэм» под управлением Дэвида Мойеса занял 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.