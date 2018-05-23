Сообщение о назначении Эмери в «Арсенал» было удалено с его официального сайта

Накануне на официальном сайте Унаи Эмери было размещено сообщение о его назначении на пост главного тренера «Арсенала». Сегодня оно было удалено, а в последние несколько часов сайт и вовсе недоступен для посетителей.

«Горжусь, что являюсь частью семьи «Арсенала», – говорилось в сообщении.

Испанский специалист покинул по окончании прошедшего сезона «ПСЖ», с которым выиграл все внутренние трофеи. Ранее он тренировал «Севилью», «Спартак», «Валенсию», «Альмерию» и «Лорка Депортиво».