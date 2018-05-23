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    Сообщение о назначении Эмери в «Арсенал» было удалено с его официального сайта

    Накануне на официальном сайте Унаи Эмери было размещено сообщение о его назначении на пост главного тренера «Арсенала». Сегодня оно было удалено, а в последние несколько часов сайт и вовсе недоступен для посетителей.

    «Горжусь, что являюсь частью семьи «Арсенала», – говорилось в сообщении.

    Испанский специалист покинул по окончании прошедшего сезона «ПСЖ», с которым выиграл все внутренние трофеи. Ранее он тренировал «Севилью», «Спартак», «Валенсию», «Альмерию» и «Лорка Депортиво».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 09:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:47

      И все это делается "легким движением руки".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 23 мая 2018, 11:03

      А мы ждали этой новости

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:54

      значит что-то изменилось в переговорах, поторопился с сообщением)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      MU777 > OfaZavr 23 мая 2018, 12:10

      Скорее всего попросили не бежать"поперек батьки в пекло".
      иными словами о назначении главного тренера должен объявлять клуб, а не тренер на своем сайте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > MU777 23 мая 2018, 18:08

      ну да, видимо так и есть)

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 мая 2018, 10:07

      чудеса)))

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