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  • Титов: «Каких-то мыслей, чтобы насолить «Спартаку», нет и не может быть»

Титов: «Каких-то мыслей, чтобы насолить «Спартаку», нет и не может быть»

23 мая 2018, 08:15
14

Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о будущем противостоянии своей команды со «Спартаком» в следующем сезоне.

– В сезоне-2017/18 «Енисею» предстоят две встречи со «Спартаком». Уже сейчас с нетерпением ждете появления календаря?

– Конечно, для нас это особенные игры, потому что предстоит противостояние с клубом, который дал нам с Аленичевым путевки в большой футбол. Хотя Дима из Великих Лук, но настоящий красно-белый, возвращался в команду, добившись громких успехов за границей, а я вообще родился и вырос в майке с ромбом. Поэтому для нас это будут такие матчи... Искренние. Наверное, станут превалировать эмоции. Благодарен «Спартаку» за все, что есть в моей жизни.

– А вам есть что доказывать «Спартаку» – руководству, футболистам, Каррере?

– Ни в коем случае. Все всем доказал, когда сам выходил на поле. Просто получится интересная дуэль. Конечно, победить «Спартак» всем приятно, но ты поди попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. Словом, может быть все что угодно. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. «Спартак» – наше все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1527053978
Таких как Титов и Аленичев российских футболистов в Спартаке, увы, сейчас нет. Жаль. Разучились растить в Академии спартаковской.
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nik55
1527054419
ответ мужика
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Кинстифа
1527055806
Классный футболист, да и как человек никогда не высказывался о ком то плохо... Уважение таким как он
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Добрый Бобер
1527056027
«Спартак» – наше все.
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афоня72
1527061397
Четкий и грамотный ответ хорошего мужика и профессионала.Наконец журналисты не переврали!
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OfaZavr
1527061521
все верно сказал, вы же не Дзюба чтобы такие мысли вынашивать, настоящие спартачи, большой респект и удачи!
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Полная Канистра
1527066414
....цепью связанные одной..... БРАВО РЕБЯТА!!!!!!!!!! УВАЖАЕМ И НЕ ЗАБЫВАЕМ!!!
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Мары
1527068497
Серьёзные слова серьёзного человека. С иудой даже сравнивать не хочется. Иуда не только нам,но и питецам нагадил.
Ответить
Тraumtanzеr
1527068938
Привет тульско-питерской шалаве.
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Blossiya
1527072963
Спасибо, Егор.
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