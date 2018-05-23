Титов: «Каких-то мыслей, чтобы насолить «Спартаку», нет и не может быть»

Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о будущем противостоянии своей команды со «Спартаком» в следующем сезоне.

– В сезоне-2017/18 «Енисею» предстоят две встречи со «Спартаком». Уже сейчас с нетерпением ждете появления календаря?

– Конечно, для нас это особенные игры, потому что предстоит противостояние с клубом, который дал нам с Аленичевым путевки в большой футбол. Хотя Дима из Великих Лук, но настоящий красно-белый, возвращался в команду, добившись громких успехов за границей, а я вообще родился и вырос в майке с ромбом. Поэтому для нас это будут такие матчи... Искренние. Наверное, станут превалировать эмоции. Благодарен «Спартаку» за все, что есть в моей жизни.

– А вам есть что доказывать «Спартаку» – руководству, футболистам, Каррере?

– Ни в коем случае. Все всем доказал, когда сам выходил на поле. Просто получится интересная дуэль. Конечно, победить «Спартак» всем приятно, но ты поди попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. Словом, может быть все что угодно. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. «Спартак» – наше все.