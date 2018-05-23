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    Титов: «Каких-то мыслей, чтобы насолить «Спартаку», нет и не может быть»

    Тренер «Енисея» Егор Титов рассказал о будущем противостоянии своей команды со «Спартаком» в следующем сезоне.

    – В сезоне-2017/18 «Енисею» предстоят две встречи со «Спартаком». Уже сейчас с нетерпением ждете появления календаря?

    – Конечно, для нас это особенные игры, потому что предстоит противостояние с клубом, который дал нам с Аленичевым путевки в большой футбол. Хотя Дима из Великих Лук, но настоящий красно-белый, возвращался в команду, добившись громких успехов за границей, а я вообще родился и вырос в майке с ромбом. Поэтому для нас это будут такие матчи... Искренние. Наверное, станут превалировать эмоции. Благодарен «Спартаку» за все, что есть в моей жизни.

    – А вам есть что доказывать «Спартаку» – руководству, футболистам, Каррере?

    – Ни в коем случае. Все всем доказал, когда сам выходил на поле. Просто получится интересная дуэль. Конечно, победить «Спартак» всем приятно, но ты поди попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. Словом, может быть все что угодно. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. «Спартак» – наше все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2018 08:15
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:36

      Главное что бы эти матчи проходили в честной борьбе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 мая 2018, 13:56

      Спасибо, Егор.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 мая 2018, 12:48

      Привет тульско-питерской шалаве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 мая 2018, 12:41

      Серьёзные слова серьёзного человека.
      С иудой даже сравнивать не хочется. Иуда не только нам,но и питецам нагадил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 23 мая 2018, 12:10

      Мстить это глупо, да и доказывать свою состоятельность надо не только против родного клуба, а против всей лиги. Иначе как СКА пойдут обратно в ФНЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 12:06

      ....цепью связанные одной..... БРАВО РЕБЯТА!!!!!!!!!! УВАЖАЕМ И НЕ ЗАБЫВАЕМ!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:45

      все верно сказал, вы же не Дзюба чтобы такие мысли вынашивать, настоящие спартачи, большой респект и удачи!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mopecekca 23 мая 2018, 11:25

      как-то верю в их с Аленичевым искренность и не думаю что он говорит одно а думает другое.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 мая 2018, 10:43

      Четкий и грамотный ответ хорошего мужика и профессионала.Наконец журналисты не переврали!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +67322

      portero 23 мая 2018, 10:41

      а как можно насолить? играть грубо и травмировать?
      пусть играют нормально ....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 мая 2018, 09:13

      «Спартак» – наше все.

      4
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