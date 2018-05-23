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  • Сарри ждет решения «Челси», но подал заявку на получение российской визы

Сарри ждет решения «Челси», но подал заявку на получение российской визы

23 мая 2018, 06:15
25

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает оставаться претендентом на место в «Зените», сообщает Calcionapoli24.

59-летний специалист все еще рассматривает предложение российского клуба. Сине-бело-голубые готовы выплатить отступные, которые прописаны в контракте Сарри в размере 8 миллионов евро.

Итальянец затягивает ситуацию, так как ожидает решения «Челси» относительно будущего Антонио Конте. При этом Сарри еще не объявил президенту неаполитанцев Аурелио Де Лаурентису об уходе.

Агент Алессандро Пеллегрини, представляющий интересы итальянского специалиста, в минувший вторник подал в Риме документы на получение российской визы. Оформление документов занимает четыре дня. Сарри хочет иметь визу на тот случай, если возможная сделка с «Челси» сорвется в последний момент, тогда он сможет переключиться на предложение «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Наполи Челси Зенит Сарри Маурицио
Комментарии (25)
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Иванов Иван Иванович
1527048461
Хитрый итальяшка хочет и рыбку сьесть и на стульчик сесть ))
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Шейник
1527050044
аха..с такой то манерой ведения дел...это то что то что нужно зениту))))
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woyser
1527053736
Абракадабра))
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Путник 13
1527056592
В этом году будут 3 больших разочарования года ...выборы президента , назначение правительства и назначения иностранного тренера в Зенит ..просто пипец..
Ответить
Dimon013
1527059663
Ох эта пресса! На 10 сайтах 10 информаций)))
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OfaZavr
1527060529
на все случаи хочет быть подготовлен))
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alp
1527062671
будет большой ошибкой брать очередного варяга....
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афоня72
1527063258
Отдайте эти деньги Семаку в качестве подъемных!
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APchelov
1527066109
А Зенит готов ждать? Не. Нам такой расклад не нужен. Кончится тем, что Семак ответит отказом
Ответить
zigbert
1527095503
Погнался за двумя зайцами.
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