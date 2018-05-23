Сарри ждет решения «Челси», но подал заявку на получение российской визы

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает оставаться претендентом на место в «Зените», сообщает Calcionapoli24.

59-летний специалист все еще рассматривает предложение российского клуба. Сине-бело-голубые готовы выплатить отступные, которые прописаны в контракте Сарри в размере 8 миллионов евро.

Итальянец затягивает ситуацию, так как ожидает решения «Челси» относительно будущего Антонио Конте. При этом Сарри еще не объявил президенту неаполитанцев Аурелио Де Лаурентису об уходе.

Агент Алессандро Пеллегрини, представляющий интересы итальянского специалиста, в минувший вторник подал в Риме документы на получение российской визы. Оформление документов занимает четыре дня. Сарри хочет иметь визу на тот случай, если возможная сделка с «Челси» сорвется в последний момент, тогда он сможет переключиться на предложение «Зенита».