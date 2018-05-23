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    Сарри ждет решения «Челси», но подал заявку на получение российской визы

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает оставаться претендентом на место в «Зените», сообщает Calcionapoli24.

    59-летний специалист все еще рассматривает предложение российского клуба. Сине-бело-голубые готовы выплатить отступные, которые прописаны в контракте Сарри в размере 8 миллионов евро.

    Итальянец затягивает ситуацию, так как ожидает решения «Челси» относительно будущего Антонио Конте. При этом Сарри еще не объявил президенту неаполитанцев Аурелио Де Лаурентису об уходе.

    Агент Алессандро Пеллегрини, представляющий интересы итальянского специалиста, в минувший вторник подал в Риме документы на получение российской визы. Оформление документов занимает четыре дня. Сарри хочет иметь визу на тот случай, если возможная сделка с «Челси» сорвется в последний момент, тогда он сможет переключиться на предложение «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 06:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 23 мая 2018, 23:23

      Человек хочет в Челси,но на случай в Зенит. Вопрс зачем нужен такой человек,если он хочет в Челси? Очередные амбиции,к стати не обоснованные. Сарри ничего не выигрывал,кроме вторй лиги. Когда закончится это му....******? Дайте хоть в футбол своим играть и тренировать. Совсем за.....рети страну.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:11

      Погнался за двумя зайцами.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 мая 2018, 17:29

      Семак доволен переговорами с руководством Зенита,но на всякий случай перезаключил контракт с Уфой.)))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > rubinovyi2 23 мая 2018, 18:59

      Уфе бы надо было отступные включить за разрыв контракта

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Garrincha58 26 мая 2018, 12:37

      Ну,как-бы Семак еще не тот тренер,с которым такой пункт включают в контракт.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2018, 16:38

      Зениту не тренер нужен а полная чистка игроков и новое руководство а это процесс не скорый он затянется на года

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 мая 2018, 14:26

      на хрен он нужен.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 мая 2018, 12:01

      А Зенит готов ждать? Не. Нам такой расклад не нужен. Кончится тем, что Семак ответит отказом

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 мая 2018, 11:14

      Отдайте эти деньги Семаку в качестве подъемных!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > афоня72 23 мая 2018, 11:46

      что он может поднять,8 место в таблице?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > 3a zenit 23 мая 2018, 12:08

      Почему 8-е то? Надеюсь, это сарказм. Для нынешнего состава Уфы 6-е место - высшее возможное достижение, в отличие от того же Зенита и остальных, кто выше. Не согласен?

      3
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      Рейтинг: +11241

      alp 23 мая 2018, 11:04

      будет большой ошибкой брать очередного варяга....

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 мая 2018, 10:29

      а перейти в Зенит и потом сделать визу то это может сломать вселенную?НЕ будет его в Зените,угомонитесь журналюги)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:28

      на все случаи хочет быть подготовлен))

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