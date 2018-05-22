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  • Спахич отказался от перехода в «Краснодар». «Быки» рассмотрят кандидатуру Ломбертса

Спахич отказался от перехода в «Краснодар». «Быки» рассмотрят кандидатуру Ломбертса

22 мая 2018, 18:56
8

Защитник «Андерлехта» Урош Спахич не перейдет в РФПЛ. Серб отказался от возможности продолжить карьеру в «Краснодаре», который предлагал за него брюссельскому клубу около 6 миллионов евро.

Теперь «быки» рассмотрят кандидатуру экс-футболиста «Зенита» Николаса Ломбертса, выступающего за «Остенде».

«Пока это слухи, но если «Краснодар» сделает предложение, Ломбертс его рассмотрит. Он любит Россию и с радостью туда вернется. Одному из клубов Николас точно скажет «да», – сказал агент бельгийца Сантуш Верхлуст.

Ломбертс защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2017 год. Ранее сообщалось, что «Остенде» готов отпустить защитника в Россию за 100 тысяч евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Остенде Краснодар Андерлехт Ломбертс Николас Спайич Урош
Комментарии (8)
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awko38
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shinnik
1527006104
Везде и всегда рады видеть.
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Урия Гип
1527008262
Заскучал?
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Басмачи
1527011004
Он нужен Зениту чем Краснодар
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арейская
1527028494
Николасу 33, но думаю сезона два ещё вполне может сыграть на уровне, ведь хорош был в "Зените", пока Луческу он не пришелся по нраву, пришлось полировать лавку
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bolela_16
1527054130
Вопрос????
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юрий николаевич
1527104200
"Остенде» готов отпустить защитника в Россию за 100 тысяч евро.".........это не цена за грамотного защитника, ждем .
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