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    Спахич отказался от перехода в «Краснодар». «Быки» рассмотрят кандидатуру Ломбертса

    Защитник «Андерлехта» Урош Спахич не перейдет в РФПЛ. Серб отказался от возможности продолжить карьеру в «Краснодаре», который предлагал за него брюссельскому клубу около 6 миллионов евро.

    Теперь «быки» рассмотрят кандидатуру экс-футболиста «Зенита» Николаса Ломбертса, выступающего за «Остенде».

    «Пока это слухи, но если «Краснодар» сделает предложение, Ломбертс его рассмотрит. Он любит Россию и с радостью туда вернется. Одному из клубов Николас точно скажет «да», – сказал агент бельгийца Сантуш Верхлуст.

    Ломбертс защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2017 год. Ранее сообщалось, что «Остенде» готов отпустить защитника в Россию за 100 тысяч евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2018 18:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 23 мая 2018, 22:36

      "Остенде» готов отпустить защитника в Россию за 100 тысяч евро.".........это не цена за грамотного защитника, ждем .

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 мая 2018, 08:42

      Вопрос????

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2018, 01:34

      Николасу 33, но думаю сезона два ещё вполне может сыграть на уровне, ведь хорош был в "Зените", пока Луческу он не пришелся по нраву, пришлось полировать лавку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 22 мая 2018, 20:43

      Он нужен Зениту чем Краснодар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 19:57

      Заскучал?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2018, 19:21

      Везде и всегда рады видеть.

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      Рейтинг: -34

      awko38 22 мая 2018, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - bit.do/edvC7

      -6
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