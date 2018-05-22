Спахич отказался от перехода в «Краснодар». «Быки» рассмотрят кандидатуру Ломбертса

Защитник «Андерлехта» Урош Спахич не перейдет в РФПЛ. Серб отказался от возможности продолжить карьеру в «Краснодаре», который предлагал за него брюссельскому клубу около 6 миллионов евро.

Теперь «быки» рассмотрят кандидатуру экс-футболиста «Зенита» Николаса Ломбертса, выступающего за «Остенде».

«Пока это слухи, но если «Краснодар» сделает предложение, Ломбертс его рассмотрит. Он любит Россию и с радостью туда вернется. Одному из клубов Николас точно скажет «да», – сказал агент бельгийца Сантуш Верхлуст.

Ломбертс защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2017 год. Ранее сообщалось, что «Остенде» готов отпустить защитника в Россию за 100 тысяч евро.