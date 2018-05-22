Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «У меня нет проблем с языком в «Спартаке». Команда хорошо видит мои эмоции»

Каррера: «У меня нет проблем с языком в «Спартаке». Команда хорошо видит мои эмоции»

22 мая 2018, 18:34
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не испытывает никаких языковых проблем в общении с футболистами команды.

«У меня есть переводчик, который доносит мои эмоции до игроков. Если я разозлен, команда хорошо видит мое настроение, так как крики понятны на любом языке. Произносить речи по-русски мне тяжело, поэтому общаюсь с каждым футболистом индивидуально по-английски», – цитирует Карреру Radio CRC.

Итальянский специалист руководит красно-белыми с августа 2016 года. В сезоне-2016/17 он привел «Спартак» к завоеванию чемпионского титула впервые за 16 лет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1527004316
Итальянцы руками говорят, Я сам руками пошлю любого так, что не догнать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1527005350
Чемпионству это не помешало. Лучше закрыть тему, тем более он не отказывается учить русский.
Ответить
OfaZavr
1527007569
со временем и русский выучит, а пока переводчик хорошо со своей задачей справляется)
Ответить
Викос
1527011768
Чтобы говорить на чужом языке, нужен не один год, и то не факт, что свободно заговоришь.
Ответить
Мары
1527014047
Русский сложный, но Массимо старается.Если сохраним тренера по дольше, уверен, через год другой заговорит\.
Ответить
Виктор12
1527015195
Каррера может ЗАПРОСТО - ...переводчика за горло взять, ударить по доске..., другие НЕДОСТОЙНЫЕ вольности себе позволяет? Во как эмоции ПЕРЕХЛЁСТЫВАЮТ через край! Тут никакого языка не надо и так всё ПОНЯТНО! Для этого БОЛЬШОГО ума НЕ НАДО! Вот вам и Каррера и его методы тренировок! Состав у Спартака отличный и с ним можно решать большие задачи. А вот, почему не решают? Так все ВОПРОСЫ к тренеру! Его работа вписать, расставить и обучить тактическим премудростям игры! У Карреры не хватает для этого ума, мозгов, языка и педагогических навыков! Через 15 лет, Каррера может чему-то и научится, но никто так долго ждать не будет! Результат давай ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!! А за удары по доске, взятие за горло и другие мелкие хулиганские действия - медали не дают и очки не начисляют! Вот с такими педагогическими подходами, Каррера провалил старт, концовку сезона и БЛАГОПОЛУЧНО вылетел из Кубка России по футболу! Следующий сезон покажет, насколько Каррера готов переломить ситуацию. А Каррера, с такими захватами за горло и ударами по доске, к тренировочной работе НЕ ГОТОВ! Это показал ПРОВАЛЬНЫЙ старт и финиш этого сезона 2017/18!!! Можете спать спокойно! Каррера провалит НОВЫЙ сезон Спартака и его придётся, в спешном порядке, УБИРАТЬ! И хотя Федун, по простоте своей душевной, выдал ему НЕ ПОЙМИ КАКОЙ кредит, но он не РЕЗИНОВЫЙ! А дивиденды будут ПРОВАЛЬНЫЕ! Наши судьи РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака и они отказываются играть за честь клуба под водительством Карреры. Каррере надо это учесть и напрячь все свои ИЗВИЛИНЫ, чтобы оправдать кредит доверия Леонида Федуна.
Ответить
zigbert
1527090369
Если Каррера останется на долго в Спартаке, то это придет само собой.
Ответить
Главные новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
Все новости
Все новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
2
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
Вчера, 16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
Вчера, 16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
Вчера, 15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
Вчера, 15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
Вчера, 15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
Вчера, 14:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+