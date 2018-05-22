Каррера: «У меня нет проблем с языком в «Спартаке». Команда хорошо видит мои эмоции»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не испытывает никаких языковых проблем в общении с футболистами команды.

«У меня есть переводчик, который доносит мои эмоции до игроков. Если я разозлен, команда хорошо видит мое настроение, так как крики понятны на любом языке. Произносить речи по-русски мне тяжело, поэтому общаюсь с каждым футболистом индивидуально по-английски», – цитирует Карреру Radio CRC.

Итальянский специалист руководит красно-белыми с августа 2016 года. В сезоне-2016/17 он привел «Спартак» к завоеванию чемпионского титула впервые за 16 лет.