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    Каррера: «У меня нет проблем с языком в «Спартаке». Команда хорошо видит мои эмоции»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не испытывает никаких языковых проблем в общении с футболистами команды.

    «У меня есть переводчик, который доносит мои эмоции до игроков. Если я разозлен, команда хорошо видит мое настроение, так как крики понятны на любом языке. Произносить речи по-русски мне тяжело, поэтому общаюсь с каждым футболистом индивидуально по-английски», – цитирует Карреру Radio CRC.

    Итальянский специалист руководит красно-белыми с августа 2016 года. В сезоне-2016/17 он привел «Спартак» к завоеванию чемпионского титула впервые за 16 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 18:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:46

      Если Каррера останется на долго в Спартаке, то это придет само собой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 22 мая 2018, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каррера может ЗАПРОСТО -
      ...переводчика за горло взять, ударить по доске..., другие НЕДОСТОЙНЫЕ вольности себе позволяет?
      Во как эмоции ПЕРЕХЛЁСТЫВАЮТ через край!
      Тут никакого языка не надо и так всё ПОНЯТНО!
      Для этого БОЛЬШОГО ума НЕ НАДО!
      Вот вам и Каррера и его методы тренировок!
      Состав у Спартака отличный и с ним можно решать большие задачи.
      А вот, почему не решают?
      Так все ВОПРОСЫ к тренеру!
      Его работа вписать, расставить и обучить тактическим премудростям игры!
      У Карреры не хватает для этого ума, мозгов, языка и педагогических навыков!
      Через 15 лет, Каррера может чему-то и научится, но никто так долго ждать не будет!
      Результат давай ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!!
      А за удары по доске, взятие за горло и другие мелкие хулиганские действия - медали не дают и очки не начисляют!
      Вот с такими педагогическими подходами, Каррера провалил старт, концовку сезона и БЛАГОПОЛУЧНО вылетел из Кубка России по футболу!
      Следующий сезон покажет, насколько Каррера готов переломить ситуацию.
      А Каррера, с такими захватами за горло и ударами по доске, к тренировочной работе НЕ ГОТОВ!
      Это показал ПРОВАЛЬНЫЙ старт и финиш этого сезона 2017/18!!! Можете спать спокойно!
      Каррера провалит НОВЫЙ сезон Спартака и его придётся, в спешном порядке, УБИРАТЬ!
      И хотя Федун, по простоте своей душевной, выдал ему НЕ ПОЙМИ КАКОЙ кредит, но он не РЕЗИНОВЫЙ!
      А дивиденды будут ПРОВАЛЬНЫЕ!
      Наши судьи РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака и они отказываются играть за честь клуба под водительством Карреры.
      Каррере надо это учесть и напрячь все свои ИЗВИЛИНЫ, чтобы оправдать кредит доверия Леонида Федуна.

      -4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Виктор12 22 мая 2018, 23:16

      Вить, извини, но из тебя просто ни какой аналитик.

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Виктор12 23 мая 2018, 12:14

      У Карреры все в порядке с извилинами ) Если бы не лон мы бы были на 7 месте.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 21:34

      Русский сложный, но Массимо старается.Если сохраним тренера по дольше, уверен, через год другой заговорит.

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 22 мая 2018, 20:56

      Чтобы говорить на чужом языке, нужен не один год, и то не факт, что свободно заговоришь.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:46

      со временем и русский выучит, а пока переводчик хорошо со своей задачей справляется)

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 19:09

      Чемпионству это не помешало. Лучше закрыть тему, тем более он не отказывается учить русский.

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 мая 2018, 18:51

      Итальянцы руками говорят,
      Я сам руками пошлю любого так, что не догнать.

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