Дзюба и Дзагоев сегодня будут тренироваться в общей группе сборной России

Полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба сегодня приступят к тренировкам в общей группе сборной России.

Футболисты прибыли на сбор в Австрию вместе с командой в воскресенье, однако до сих пор не провели ни одного занятия. У Дзагоева было небольшое воспаление в области мышц голени, Дзюба прибыл в расположение с фолликулярной ангиной.

Австрийский сбор продлится до 31 мая, после чего подопечные Станислава Черчесова вернутся на базу в подмосковном Новогорске, где продолжат подготовку к чемпионату мира.