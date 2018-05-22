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    Дзюба и Дзагоев сегодня будут тренироваться в общей группе сборной России

    Полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба сегодня приступят к тренировкам в общей группе сборной России.

    Футболисты прибыли на сбор в Австрию вместе с командой в воскресенье, однако до сих пор не провели ни одного занятия. У Дзагоева было небольшое воспаление в области мышц голени, Дзюба прибыл в расположение с фолликулярной ангиной.

    Австрийский сбор продлится до 31 мая, после чего подопечные Станислава Черчесова вернутся на базу в подмосковном Новогорске, где продолжат подготовку к чемпионату мира.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2018 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 мая 2018, 14:09

      Теперь Салаха и не заметят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 22 мая 2018, 13:06

      Ребятам здоровья.Пожалуйста ,теперь без травм.Ребята удачи Вам!!!

      2
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