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    Пеллегрини официально возглавил «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» объявил о назначении главным тренером команды Мануэля Пеллегрини. Стороны подписал контракт, который рассчитан на три сезона.

    Ранее Пеллегрини возглавлял китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», который он покинул 19 мая.

    В прошедшем сезоне «Вест Хэм» занял 13 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Командой руководил Дэвид Мойес, работавший с ноября 2017 года. После завершения сезона клуб не стал продлевать с ним соглашение.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    22.05.2018 10:53
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