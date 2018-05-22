Пеллегрини официально возглавил «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о назначении главным тренером команды Мануэля Пеллегрини. Стороны подписал контракт, который рассчитан на три сезона.

Ранее Пеллегрини возглавлял китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», который он покинул 19 мая.

В прошедшем сезоне «Вест Хэм» занял 13 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Командой руководил Дэвид Мойес, работавший с ноября 2017 года. После завершения сезона клуб не стал продлевать с ним соглашение.