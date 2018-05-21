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    Акинфеев: «Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне мог бы играть после 40 лет»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что былые травмы уже сейчас мешают ему при подготовке к матчам.

    «Могу ли я представить себя в воротах после 40 лет? Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне. С каждым годом становится все сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережешь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

    Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки», – рассказал Акинфеев.

    В этом сезоне 32-летний голкипер провел 28 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 21 гол. ЦСКА занял по тогам сезона второе место в чемпионате России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 11:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 21 мая 2018, 18:56

      Лучшего вратаря в России пока нет, так что, держись Игорь! Здоровья и всех благ тебе.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 16:30

      Игорь, подготавливай дублера и пусть тренер выпускает его хотя бы
      в конце игры, а при хорошем счёте за 15-20 мин. Здоровья тебе и
      всей команде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 мая 2018, 13:29

      с болячками всеми все таки стал лучшим вратарем в рфпл..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2018, 12:58

      Грустно это все. Самое печальное, что если бы не эти две травмы, играл бы сейчас в топовом европейском чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 21 мая 2018, 12:39

      Здоровья тебе, Капитан, держись!

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