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  • Акинфеев: «Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне мог бы играть после 40 лет»

Акинфеев: «Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне мог бы играть после 40 лет»

21 мая 2018, 11:35
5

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что былые травмы уже сейчас мешают ему при подготовке к матчам.

«Могу ли я представить себя в воротах после 40 лет? Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне. С каждым годом становится все сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережешь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки», – рассказал Акинфеев.

В этом сезоне 32-летний голкипер провел 28 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 21 гол. ЦСКА занял по тогам сезона второе место в чемпионате России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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ShO_oM
1526895561
Здоровья тебе, Капитан, держись!
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bset
1526896695
Грустно это все. Самое печальное, что если бы не эти две травмы, играл бы сейчас в топовом европейском чемпионате.
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Chernyi Lis
1526898551
с болячками всеми все таки стал лучшим вратарем в рфпл..
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vladimir-7
1526909445
Игорь, подготавливай дублера и пусть тренер выпускает его хотя бы в конце игры, а при хорошем счёте за 15-20 мин. Здоровья тебе и всей команде.
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OOOVVV.
1526918215
Лучшего вратаря в России пока нет, так что, держись Игорь! Здоровья и всех благ тебе.
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