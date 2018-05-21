Акинфеев: «Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне мог бы играть после 40 лет»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что былые травмы уже сейчас мешают ему при подготовке к матчам.

«Могу ли я представить себя в воротах после 40 лет? Если бы не перенес две тяжелые травмы – вполне. С каждым годом становится все сложнее – даже на два фронта играть. Одного выходного уже не хватает на восстановление – надо два, три. Не из-за того что становишься старым, а просто бережешь ногу. Футбол никому не прибавляет здоровья.

Я не говорю, что инвалид и прямо ходить не могу, но бесследно такие вещи не проходят. Где-то побаливает колено, где-то на погоду реагирует. А футбол – это каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки», – рассказал Акинфеев.

В этом сезоне 32-летний голкипер провел 28 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 21 гол. ЦСКА занял по тогам сезона второе место в чемпионате России.