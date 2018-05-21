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    Глеб: «Решение Игнашевича? Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб положительно оценил решение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича о возвращении в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018.

    – 38-летний Сергей Игнашевич, который на год старше вас, вернулся в сборную России и сыграет на чемпионате мира. Подвиг?

    – Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона – это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!

    – Последний вопрос по поводу перспектив сборной России. Андрей Воронин сразу после жеребьевки сказал: «Если сборная не выйдет из такой группы, пусть игроки меняют пол и страну». Солидарны с ним?

    – Мне кажется, Андрюха так сказал немного на эмоциях. Сейчас в футбол умеет играть каждый. Не такая уж простая группа вам досталась. Поверьте мне, даже с Саудовской Аравией будет непросто. А в Египте вообще отличный подбор футболистов, крепкий соперник. Конечно, дома, при своих болельщиках надо сделать все, чтобы выйти из группы. Но никто не гарантирует России места в плей-офф. К слову, В 2010-м Франция не смогла выйти из группы с ЮАР, Уругваем и Мексикой в их квартете. Так что вам надо настраиваться на каждого соперника очень серьезно. Только так и не иначе можно решить задачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 08:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 21 мая 2018, 12:07

      Мне почему кажется,что игроки тоже читают ,,Бомбардира,,
      И наверняка прочли про себя столько интересного,что и сами уже поняли,
      Что нужно выложиться ( а не таить обиду) на все 100,
      И если не прокатит ,при всем их старании ,это хочу выделить,
      То сб. России просто-напростаки сла-ба! Где еще показать ,как не на ЧМ на что ты способен...
      Тут ничего не скроешь,все на глазах у народа.
      ps В старые советские времена была дисциплина,хоть и тоже бухали,но игре отдавались полностью.
      Щас же свобода ,замешанная на бабле и ******.....

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 11:18

      Самое главное "знаменитый" тренер сборной, абсолютно ничего
      не сделал для решения проблем с защитниками, НИЧЕГО!!!
      Да и не только с защитниками, а и с полузащитниками, и с
      нападающими и вообще команды пока не видно. Подождём.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:14

      правильно, никто так просто три очка не отдаст и придется биться и выкладываться на полную, лишь бы и сами игроки это понимали и сделали все возможное.

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 21 мая 2018, 09:34

      Глеб изрек горькую правду.
      И в натуре,где взять лучше,за месяц до начала?
      Ну да,скорость ужо не та ...А на хрен бегать,пусть грамотно на подступах прессингуют и что б без фолов!
      Метьюз в Англии до 50 -и играл и за это получил звание ,,Сэр Метьюз,,

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:33

      Правильно сказал. Слабых соперников сейчас нет, тем более на ЧМ.

      2
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