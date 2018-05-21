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  • Глеб: «Решение Игнашевича? Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких»

Глеб: «Решение Игнашевича? Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких»

21 мая 2018, 08:55
5

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб положительно оценил решение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича о возвращении в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018.

– 38-летний Сергей Игнашевич, который на год старше вас, вернулся в сборную России и сыграет на чемпионате мира. Подвиг?

– Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона – это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!

– Последний вопрос по поводу перспектив сборной России. Андрей Воронин сразу после жеребьевки сказал: «Если сборная не выйдет из такой группы, пусть игроки меняют пол и страну». Солидарны с ним?

– Мне кажется, Андрюха так сказал немного на эмоциях. Сейчас в футбол умеет играть каждый. Не такая уж простая группа вам досталась. Поверьте мне, даже с Саудовской Аравией будет непросто. А в Египте вообще отличный подбор футболистов, крепкий соперник. Конечно, дома, при своих болельщиках надо сделать все, чтобы выйти из группы. Но никто не гарантирует России места в плей-офф. К слову, В 2010-м Франция не смогла выйти из группы с ЮАР, Уругваем и Мексикой в их квартете. Так что вам надо настраиваться на каждого соперника очень серьезно. Только так и не иначе можно решить задачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Глеб Александр
Комментарии (5)
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zigbert
1526884414
Правильно сказал. Слабых соперников сейчас нет, тем более на ЧМ.
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alex1951
1526884450
Глеб изрек горькую правду. И в натуре,где взять лучше,за месяц до начала? Ну да,скорость ужо не та ...А на хрен бегать,пусть грамотно на подступах прессингуют и что б без фолов! Метьюз в Англии до 50 -и играл и за это получил звание ,,Сэр Метьюз,,
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OfaZavr
1526890498
правильно, никто так просто три очка не отдаст и придется биться и выкладываться на полную, лишь бы и сами игроки это понимали и сделали все возможное.
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vladimir-7
1526890692
Самое главное "знаменитый" тренер сборной, абсолютно ничего не сделал для решения проблем с защитниками, НИЧЕГО!!! Да и не только с защитниками, а и с полузащитниками, и с нападающими и вообще команды пока не видно. Подождём.
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alex1951
1526893659
Мне почему кажется,что игроки тоже читают ,,Бомбардира,, И наверняка прочли про себя столько интересного,что и сами уже поняли, Что нужно выложиться ( а не таить обиду) на все 100, И если не прокатит ,при всем их старании ,это хочу выделить, То сб. России просто-напростаки сла-ба! Где еще показать ,как не на ЧМ на что ты способен... Тут ничего не скроешь,все на глазах у народа. ps В старые советские времена была дисциплина,хоть и тоже бухали,но игре отдавались полностью. Щас же свобода ,замешанная на бабле и ******.....
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