Глеб: «Решение Игнашевича? Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб положительно оценил решение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича о возвращении в состав сборной России перед чемпионатом мира-2018.

– 38-летний Сергей Игнашевич, который на год старше вас, вернулся в сборную России и сыграет на чемпионате мира. Подвиг?

– Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона – это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!

– Последний вопрос по поводу перспектив сборной России. Андрей Воронин сразу после жеребьевки сказал: «Если сборная не выйдет из такой группы, пусть игроки меняют пол и страну». Солидарны с ним?

– Мне кажется, Андрюха так сказал немного на эмоциях. Сейчас в футбол умеет играть каждый. Не такая уж простая группа вам досталась. Поверьте мне, даже с Саудовской Аравией будет непросто. А в Египте вообще отличный подбор футболистов, крепкий соперник. Конечно, дома, при своих болельщиках надо сделать все, чтобы выйти из группы. Но никто не гарантирует России места в плей-офф. К слову, В 2010-м Франция не смогла выйти из группы с ЮАР, Уругваем и Мексикой в их квартете. Так что вам надо настраиваться на каждого соперника очень серьезно. Только так и не иначе можно решить задачу.