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    Спортивный директор «Арсенала: «Никакого конфликта с Божовичем нет. Работаем над продлением контракта»

    Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что клуб ведет работу по продлению контракта с главным тренером Миодрагом Божовичем, который истекает 30 июня.

    «Как только появятся новости, мы все сообщим. В ближайшие дни будет информация.

    Хочет ли клуб продлить контракт с Божовичем? Работа ведется. Никакого конфликта нет. Рабочая ситуация», – сказал Рудаков.

    Сегодня одно из российских СМИ сообщило, что черногорский специалист уже неделю не выходит на контакт с клубом и если в ближайшее время тулякам удастся с ним связаться, они начнут рассмотрение других кандидатов на пост главного тренера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2018 18:07
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 21 мая 2018, 07:38

      так вроде Божович уже заявил, что уходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2018, 03:22

      Ну и кому верить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 мая 2018, 19:38

      Пустая болтовня, когда нет футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:18

      Ну вот Рудаков и пристрелил утку метким выстрелом.

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