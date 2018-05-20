Спортивный директор «Арсенала: «Никакого конфликта с Божовичем нет. Работаем над продлением контракта»

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что клуб ведет работу по продлению контракта с главным тренером Миодрагом Божовичем, который истекает 30 июня.

«Как только появятся новости, мы все сообщим. В ближайшие дни будет информация.

Хочет ли клуб продлить контракт с Божовичем? Работа ведется. Никакого конфликта нет. Рабочая ситуация», – сказал Рудаков.

Сегодня одно из российских СМИ сообщило, что черногорский специалист уже неделю не выходит на контакт с клубом и если в ближайшее время тулякам удастся с ним связаться, они начнут рассмотрение других кандидатов на пост главного тренера.