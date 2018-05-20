«Манчестер Сити» может обменять Зинченко на хавбека «Наполи» Жоржиньо с доплатой

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может стать частью сделки между «горожанами» и «Наполи» по хавбеку Жоржиньо.

«Адзурри» намерены выручить от продажи своего игрока 52 миллиона фунтов стерлингов, что не устраивает «Сити». Путем включения в трансфер украинца английский клуб хочет снизить его стоимость.

Зинченко мог перебраться в «Наполи» в прошлое летнее трансферное окно, однако главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола наложил запрет на переход футболиста.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 14 матчах во всех турнирах.