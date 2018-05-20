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    «Манчестер Сити» может обменять Зинченко на хавбека «Наполи» Жоржиньо с доплатой

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может стать частью сделки между «горожанами» и «Наполи» по хавбеку Жоржиньо.

    «Адзурри» намерены выручить от продажи своего игрока 52 миллиона фунтов стерлингов, что не устраивает «Сити». Путем включения в трансфер украинца английский клуб хочет снизить его стоимость.

    Зинченко мог перебраться в «Наполи» в прошлое летнее трансферное окно, однако главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола наложил запрет на переход футболиста.

    В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 14 матчах во всех турнирах.

    Источник: The Sun

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    20.05.2018 13:09
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 21:43

      Рановато ему еще играть за основной состав МС.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 14:41

      Зинченко не оправдал оказанного высокого доверия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 мая 2018, 13:44

      как раба -можем продать а можем как добавку положить

      0
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