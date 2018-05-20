Конте: «Если «Челси» нужен мой уход, я приму это»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы в финале Кубка Англии над «Манчестер Юнайтед» (1:0) выразил готовность покинуть клуб. Команда по итогам сезона не попала в Лигу чемпионов.

«Я уважаю свой клуб и уверен, что в любом случае он примет лучшее решение. За два сезона, проведeнных здесь, я искренне полюбил «Челси» и его болельщиков.

Если для общего блага наши пути должны разойтись, я приму это», – сказал итальянец.

В прошлом сезоне «Челси» под руководством Конте выиграл АПЛ.