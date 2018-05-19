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    Кузяев: «Если поступят предложения из Европы, я их рассмотрю с разных сторон»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что готов детально изучить предложения от европейских клубов, если таковые поступят.

    «Знаю, что хотят уехать Саша Головин и Федя Смолов. Что касается меня, сейчас я игрок «Зенита», но если поступят предложения, я их рассмотрю с разных сторон», – сказал Кузяев.

    В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 36 встречах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 15:07
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 19:28

      Европа Европой только вот там пока никто не засветился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 мая 2018, 18:14

      Рано про Европу думать !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 19 мая 2018, 17:41

      Ты поосторожней, в Европе тоже с разных сторон присматриваются...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 19 мая 2018, 15:36

      Ты кем себя возомнил ?

      0
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