Кузяев: «Если поступят предложения из Европы, я их рассмотрю с разных сторон»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что готов детально изучить предложения от европейских клубов, если таковые поступят.

«Знаю, что хотят уехать Саша Головин и Федя Смолов. Что касается меня, сейчас я игрок «Зенита», но если поступят предложения, я их рассмотрю с разных сторон», – сказал Кузяев.

В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 36 встречах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2020 года.