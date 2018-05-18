Азар: «Золотой мяч»? Чтобы выиграть что-то в футболе сегодня, нужно быть эгоистом. Я не такой»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о наградах в футболе.

– Ваш отец говорил, что если бы вы были немного более эгоистичным, вы бы выиграли «Золотой мяч». Но он рад тому, какой вы есть.

– Да, он всегда говорил мне это. Наверное, это действительно правда. Если ты хочешь выиграть что-то в футболе сегодня – «Золотой мяч» или стать лучшим бомбардиром лиги – ты должен быть эгоистом. Но я не такой совсем.

Азар – о продлении контракта: «Хочу сначала дождаться новых игроков в «Челси»