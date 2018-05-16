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    Азар – о продлении контракта: «Хочу сначала дождаться новых игроков в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар перед тем как продлить свой действующий контракт, хочет убедиться, что клуб готов приобретать новых игроков.

    «Продление контракта? Я хочу дождаться новых игроков. Рассчитываю, что к нам придут хорошие футболисты и в следующем сезоне мы сможет выиграть Премьер-лигу. По этой причине я не тороплюсь с решением.

    Для меня это очень серьезный шаг, поэтому мне нужно о многом подумать. Но одно можно сказать точно: я счастлив в Лондоне», — сказал Азар.

    Действующий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2020 года.

    Источник: FourFourTwo

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    16.05.2018 11:04
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 мая 2018, 21:43

      не игроков он ждет, а нового тренера....все правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 16 мая 2018, 15:04

      Реалист!!!Респект!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 мая 2018, 13:34

      Теряется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 16 мая 2018, 13:16

      скоро игнашевич придет порядок наведет в вашей дырявой обороне после чм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 мая 2018, 11:56

      Походу, не будет продлевать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 11:24

      Разумная позиция, что бы понять - клуб планирует развиваться или будут довольствоваться нынешним состоянием дел... А уж, тогда и определиться - дальше вместе или дальше с другими!..

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