Азар – о продлении контракта: «Хочу сначала дождаться новых игроков в «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар перед тем как продлить свой действующий контракт, хочет убедиться, что клуб готов приобретать новых игроков.

«Продление контракта? Я хочу дождаться новых игроков. Рассчитываю, что к нам придут хорошие футболисты и в следующем сезоне мы сможет выиграть Премьер-лигу. По этой причине я не тороплюсь с решением.

Для меня это очень серьезный шаг, поэтому мне нужно о многом подумать. Но одно можно сказать точно: я счастлив в Лондоне», — сказал Азар.

Действующий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2020 года.