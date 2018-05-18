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    Пирло: «Бразилия постарается реабилитироваться за позор на домашнем ЧМ»

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

    «Для меня Бразилия, конечно, является главным фаворитом. Почему? У них очень сбалансированная и талантливая команда.

    Думаю, после позора в 2014 году на родине, бразильцы наверняка постараются наверстать упущенное», – приводит слова Пирло BeFoot.

    Напомним, Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2018 07:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:36

      Конечно они будут держать в уме провал на домашнем ЧМ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 18 мая 2018, 12:56

      Как всегда очень много претендентов – Германия, Бразилия, Испания, Франция, Португалия, Аргентина, Бельгия. Нельзя сбрасывать со счетов и Хорватию с ее насыщенной опорной зоной. Но думаю чемпионом станет одна из первых трех названных команд. У Бразилии минус – защита. Испания и Германия – очень сбалансированный состав. А у Германии минимум 3 состава

      2
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      Рейтинг: +7

      ninashuranova 18 мая 2018, 12:09

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      0
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 18 мая 2018, 11:21

      И не выйдет из группы)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Uruguay2018 18 мая 2018, 15:04

      ю ар э даунид пайлот!))))

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 18 мая 2018, 09:53

      Вне всякого сомнения.
      Когда произносишь Бразилия ,то в первую очередь ,на ум приходит-
      Пеле,Гарринча,Тостао,Жильмар,Зико ,Зубастик,Рональдиньо .а теперь и Неймар...
      У них футбол - религия! У них футбол - эстетика! Удачи и порадуйте изящной игрой!

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2018, 08:59

      Вне всякого сомнения, что Бразилия возьмет кубок.

      -1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 мая 2018, 08:06

      Да

      -2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 мая 2018, 07:45

      Германия

      3
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