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  • Пирло: «Бразилия постарается реабилитироваться за позор на домашнем ЧМ»

Пирло: «Бразилия постарается реабилитироваться за позор на домашнем ЧМ»

18 мая 2018, 07:31
9

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

«Для меня Бразилия, конечно, является главным фаворитом. Почему? У них очень сбалансированная и талантливая команда.

Думаю, после позора в 2014 году на родине, бразильцы наверняка постараются наверстать упущенное», – приводит слова Пирло BeFoot.

Напомним, Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Пирло Андреа
Комментарии (9)
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GeorgeXIII
1526618734
Германия
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Александр ЗА
1526619990
Да
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bset
1526623195
Вне всякого сомнения, что Бразилия возьмет кубок.
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alex1951
1526626429
Вне всякого сомнения. Когда произносишь Бразилия ,то в первую очередь ,на ум приходит- Пеле,Гарринча,Тостао,Жильмар,Зико ,Зубастик,Рональдиньо .а теперь и Неймар... У них футбол - религия! У них футбол - эстетика! Удачи и порадуйте изящной игрой!
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Uruguay2018
1526631696
И не выйдет из группы)))))
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ninashuranova
1526634569
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levon_man
1526637414
Как всегда очень много претендентов – Германия, Бразилия, Испания, Франция, Португалия, Аргентина, Бельгия. Нельзя сбрасывать со счетов и Хорватию с ее насыщенной опорной зоной. Но думаю чемпионом станет одна из первых трех названных команд. У Бразилии минус – защита. Испания и Германия – очень сбалансированный состав. А у Германии минимум 3 состава
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zigbert
1526729760
Конечно они будут держать в уме провал на домашнем ЧМ.
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