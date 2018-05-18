Пирло: «Бразилия постарается реабилитироваться за позор на домашнем ЧМ»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

«Для меня Бразилия, конечно, является главным фаворитом. Почему? У них очень сбалансированная и талантливая команда.

Думаю, после позора в 2014 году на родине, бразильцы наверняка постараются наверстать упущенное», – приводит слова Пирло BeFoot.

Напомним, Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).