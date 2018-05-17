Зобнин: «Хотелось бы увидеть Ташаева в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Динамо» Алексанадра Ташаева в другой клуб.

– Сейчас уже все мысли о сборной?

– Да, нужно быстрее настраиваться на важнейший турнир. Для всех ребят он может стать шагом вперед. Ждал увидеть в списке свою фамилию, и я ее там увидел. Рад, что попал в сборную.

– Попал в нее и Ташаев. Вы с ним вместе играли в «Динамо». Как вам его прогресс?

– Саша талантливый парень, давно его знаю. Он дорос до сборной – и это уже очень высокая точка. А если еще и заиграет в национальной команде, спрос других клубов на него еще возрастет. Думаю, все клуб топ-5 будут за ним охотиться.

– А вам хотелось бы увидеть его в «Спартаке».

– Конечно. Нам нужны российские игроки.

Ташаев отказался комментировать возможный переход в «Спартак»