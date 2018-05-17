Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Хотелось бы увидеть Ташаева в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Динамо» Алексанадра Ташаева в другой клуб.

    – Сейчас уже все мысли о сборной?

    – Да, нужно быстрее настраиваться на важнейший турнир. Для всех ребят он может стать шагом вперед. Ждал увидеть в списке свою фамилию, и я ее там увидел. Рад, что попал в сборную.

    – Попал в нее и Ташаев. Вы с ним вместе играли в «Динамо». Как вам его прогресс?

    – Саша талантливый парень, давно его знаю. Он дорос до сборной – и это уже очень высокая точка. А если еще и заиграет в национальной команде, спрос других клубов на него еще возрастет. Думаю, все клуб топ-5 будут за ним охотиться.

    – А вам хотелось бы увидеть его в «Спартаке».

    Конечно. Нам нужны российские игроки.

    Ташаев отказался комментировать возможный переход в «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 18 мая 2018, 10:44

      В Спартаке всегда дыра в обороне....кого не ставь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 мая 2018, 00:15

      Пошёл ка ты лесом, Иуда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 17 мая 2018, 21:15

      дырку от бублика, а не Ташаева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 17 мая 2018, 20:55

      Тебе, Роман, и карты в руки - уговорить бывшего одноклубника сделать правильный выбор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 17 мая 2018, 20:09

      Ташаев уже послал свиней, читайте его интервью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 мая 2018, 20:06

      Зобнин умница. И Ташаев пригодится))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:17

      конечно качественных игрок с российским паспортом будет не лишним.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 мая 2018, 19:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А не пошёл бы ты на *** иуда!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Tostao 17 мая 2018, 21:24

      Володь, чего ругаешься ?Понимаю, клубный патриотизм и всё такое, но футбольный век короток.Тем более если уж кто иуда, так это Дзюба.Со всех ракурсов.
      А вообще рад тебя видеть и слышать уважаемый.
      Тем более ты же вроде за Торпедо топил если мне память не изменяет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Tostao 18 мая 2018, 09:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На себя глянь для начала крыса старперская, ставь минусы дальше, н осмотри аукнется быдлота пенсионная

      -31
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Scuderia Ferrari F1 18 мая 2018, 10:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да это же старпер, ума нет и такая же тема минуса и только минуса, видно сразу олигофрен

      -31
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Killer_18 18 мая 2018, 10:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поддерживаю, старый неадекватыш

      -33
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Tostao 18 мая 2018, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лови ответку тупое животное, понаставил мне -100 держи так же недалекий и видимо не только мне дорогу перешел животное неадекватное и твой рейтинг тебе тут не поможет

      -34
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Tostao 18 мая 2018, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты реально тупой пенс, ставь дальше тупое животное и лечи голову неадекватный или попей витаминки тебе полезно чучело

      -33
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Shogun 18 мая 2018, 21:41

      Ты что, совсем в неадеквате? Кто тебе ставил -100? Я вообще минусов не ставлю, только в ответку.
      Р.S. Cказал бы ты, козлина, всё это мне в глаза, боец интернетовский.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Tostao 18 мая 2018, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты урод я сегодня защелв профиль и ты мне понаставил просто так -100 и тут вопрос с какого бл9?

      -33
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -13

      Alex_Vega > Tostao 19 мая 2018, 11:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты попал у...к и это тебе за Killer_18, суч...ра ты неадекватная

      -36
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 18:57

      А если ещё и заиграет как Зобнин, Спартак вообще будет неудержим.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11