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Зобнин: «Хотелось бы увидеть Ташаева в «Спартаке»

17 мая 2018, 18:46
18

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Динамо» Алексанадра Ташаева в другой клуб.

– Сейчас уже все мысли о сборной?

– Да, нужно быстрее настраиваться на важнейший турнир. Для всех ребят он может стать шагом вперед. Ждал увидеть в списке свою фамилию, и я ее там увидел. Рад, что попал в сборную.

– Попал в нее и Ташаев. Вы с ним вместе играли в «Динамо». Как вам его прогресс?

– Саша талантливый парень, давно его знаю. Он дорос до сборной – и это уже очень высокая точка. А если еще и заиграет в национальной команде, спрос других клубов на него еще возрастет. Думаю, все клуб топ-5 будут за ним охотиться.

– А вам хотелось бы увидеть его в «Спартаке».

Конечно. Нам нужны российские игроки.

Ташаев отказался комментировать возможный переход в «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман Ташаев Александр
Комментарии (18)
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Мары
1526572623
А если ещё и заиграет как Зобнин, Спартак вообще будет неудержим.
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Tostao
1526573311
А не пошёл бы ты на *** иуда!
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OfaZavr
1526573864
конечно качественных игрок с российским паспортом будет не лишним.
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vashinin
1526576809
Зобнин умница. И Ташаев пригодится))
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111Hunter111
1526576955
Ташаев уже послал свиней, читайте его интервью
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oyabun
1526579747
Тебе, Роман, и карты в руки - уговорить бывшего одноклубника сделать правильный выбор.
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111Hunter111
1526580959
дырку от бублика, а не Ташаева
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Shotlandets86
1526591751
Пошёл ка ты лесом, Иуда.
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FlaMe2026
1526629441
В Спартаке всегда дыра в обороне....кого не ставь!
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