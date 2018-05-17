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    Денисов: «Допинговый офицер? Я написал: «Полные дебилы». Был неправ, согласен»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об инциденте с допинговым офицером. Напомним, что в апреле игрок оскорбил допингового офицера и был оштрафован клубом.

    – Почему ты оскорбил допингового офицера?

    – Все началось с того, как они со мной общались. Если бы этот контроль проходил как обычно, все было бы в порядке. Но в этот раз было катастрофически ужасно. Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: «Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя». Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет.

    Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он (Денисов встает со стула – Sports.ru) заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную. Я стою так минут десять: «Можете отойти?» – «Нет, я не имею права» – «Я писать хочу, но не могу. Посмотрите: у меня уже глаза красные, так хочется». Еще минут через десять он отошел подальше, и я – пффффф. «И в чем были трудности, чтобы сразу так сделать? Проверьте: я без проводов, без сосудов, я не могу мочу подменить».

    Когда мне начали оформлять документы, он спросил: «Есть претензии к нашей работе?» – «Да, есть». Мне дали бумагу, ну я и написал: «Полные дебилы». И ушел.

    Ну это смешно. Смешно, как они брали этот анализ. Смешно, как я написал. Тем не менее я впервые принес извинения. Я был неправ, согласен. Но я не этому дяде написал лично, а про ситуацию в общем – не «дебилы», а «полные».

    Но еще раз: на следующий день я написал письмо с извинениями. Я против допинга. Я за чистый футбол. Я люблю свою страну.

    – И заплатил 1 000 000 рублей.

    – Заплатил. Но в кассу клуба – не им.

    Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 17:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +183

      artydoc 18 мая 2018, 09:39

      Я на его месте и по круче бы завернул.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 22:08

      Достали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 17 мая 2018, 21:05

      Походу этот допинговый офицер - голубой. Увидев что-то, он стал о чем-то фантазировать и просто отойти в сторону было выше его сил. Повезло Денисову, что фантазии офицера заняли только 10 минут, а то мочевой пузырь бы у него лопнул. Да и Локо тогда наверное не выиграл бы золото. А вот называть геев дебилами это очень неполиткорректно. Я бы даже сказал нетолерантно. На Западе это его заявление наверняка расценили как очередное проявление гибридной войны, которую Россия ведет против свободного мира.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2018, 19:46

      М-дя, порядочки у полных дебилов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:08

      любого можно довести таким бредом, молодец Игорь, все верно сделал!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 мая 2018, 19:03

      У дениски всегда такой недовольный взгляд. Офицеру это могло не понравиться. Вот и докопался. Тут, как с гаи, не понравишься, проблемы будут

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 18:03

      Полный цирк с этими “офицерами” допинга. Пускай свою мочу проверяют!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 мая 2018, 17:46

      Х у я штраф...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 17:45

      Нет. Ты был прав! Стой в истине до конца!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 мая 2018, 17:36

      согласен - не прав, просто дебилы, было бы достаточно

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