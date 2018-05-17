Денисов: «Допинговый офицер? Я написал: «Полные дебилы». Был неправ, согласен»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об инциденте с допинговым офицером. Напомним, что в апреле игрок оскорбил допингового офицера и был оштрафован клубом.

– Почему ты оскорбил допингового офицера?

– Все началось с того, как они со мной общались. Если бы этот контроль проходил как обычно, все было бы в порядке. Но в этот раз было катастрофически ужасно. Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: «Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя». Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет.

Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он (Денисов встает со стула – Sports.ru) заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную. Я стою так минут десять: «Можете отойти?» – «Нет, я не имею права» – «Я писать хочу, но не могу. Посмотрите: у меня уже глаза красные, так хочется». Еще минут через десять он отошел подальше, и я – пффффф. «И в чем были трудности, чтобы сразу так сделать? Проверьте: я без проводов, без сосудов, я не могу мочу подменить».

Когда мне начали оформлять документы, он спросил: «Есть претензии к нашей работе?» – «Да, есть». Мне дали бумагу, ну я и написал: «Полные дебилы». И ушел.

Ну это смешно. Смешно, как они брали этот анализ. Смешно, как я написал. Тем не менее я впервые принес извинения. Я был неправ, согласен. Но я не этому дяде написал лично, а про ситуацию в общем – не «дебилы», а «полные».

Но еще раз: на следующий день я написал письмо с извинениями. Я против допинга. Я за чистый футбол. Я люблю свою страну.

– И заплатил 1 000 000 рублей.

– Заплатил. Но в кассу клуба – не им.

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