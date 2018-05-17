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  • Денисов: «Допинговый офицер? Я написал: «Полные дебилы». Был неправ, согласен»

Денисов: «Допинговый офицер? Я написал: «Полные дебилы». Был неправ, согласен»

17 мая 2018, 17:18
13

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал об инциденте с допинговым офицером. Напомним, что в апреле игрок оскорбил допингового офицера и был оштрафован клубом.

– Почему ты оскорбил допингового офицера?

– Все началось с того, как они со мной общались. Если бы этот контроль проходил как обычно, все было бы в порядке. Но в этот раз было катастрофически ужасно. Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: «Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя». Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет.

Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он (Денисов встает со стула – Sports.ru) заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную. Я стою так минут десять: «Можете отойти?» – «Нет, я не имею права» – «Я писать хочу, но не могу. Посмотрите: у меня уже глаза красные, так хочется». Еще минут через десять он отошел подальше, и я – пффффф. «И в чем были трудности, чтобы сразу так сделать? Проверьте: я без проводов, без сосудов, я не могу мочу подменить».

Когда мне начали оформлять документы, он спросил: «Есть претензии к нашей работе?» – «Да, есть». Мне дали бумагу, ну я и написал: «Полные дебилы». И ушел.

Ну это смешно. Смешно, как они брали этот анализ. Смешно, как я написал. Тем не менее я впервые принес извинения. Я был неправ, согласен. Но я не этому дяде написал лично, а про ситуацию в общем – не «дебилы», а «полные».

Но еще раз: на следующий день я написал письмо с извинениями. Я против допинга. Я за чистый футбол. Я люблю свою страну.

– И заплатил 1 000 000 рублей.

– Заплатил. Но в кассу клуба – не им.

Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (13)
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Avaretz
1526567080
Есть ли на свете человек с которым Деньгисов не базарил?
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giluxa1963
1526567751
надо было на него нассать
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Боцман59rus
1526567760
согласен - не прав, просто дебилы, было бы достаточно
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Федя Кабак
1526569429
Полный цирк с этими “офицерами” допинга. Пускай свою мочу проверяют!
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APchelov
1526573013
У дениски всегда такой недовольный взгляд. Офицеру это могло не понравиться. Вот и докопался. Тут, как с гаи, не понравишься, проблемы будут
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OfaZavr
1526573290
любого можно довести таким бредом, молодец Игорь, все верно сделал!
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prezent2017
1526575567
М-дя, порядочки у полных дебилов!
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Вомбат
1526580317
Походу этот допинговый офицер - голубой. Увидев что-то, он стал о чем-то фантазировать и просто отойти в сторону было выше его сил. Повезло Денисову, что фантазии офицера заняли только 10 минут, а то мочевой пузырь бы у него лопнул. Да и Локо тогда наверное не выиграл бы золото. А вот называть геев дебилами это очень неполиткорректно. Я бы даже сказал нетолерантно. На Западе это его заявление наверняка расценили как очередное проявление гибридной войны, которую Россия ведет против свободного мира.
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zigbert
1526584092
Достали.
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artydoc
1526625548
Я на его месте и по круче бы завернул.
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