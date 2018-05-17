Сауль: «Устроим Торресу на «Метрополитано» достойные проводы»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес пообещал устроить яркие проводы форварду команды Фернандо Торресу после победы в финале Лиги Европы. Напомним, нападающий проводит свой последний сезон в составе «матрасников».

«Мы никогда не прекращали верить в себя, несмотря на все проигранные финалы.

Торрес заслужил это, и я надеюсь, что на «Метрополитано» мы устроим ему такие проводы, которых он достоин», – заявил игрок.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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