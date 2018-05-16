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    Симеоне: «Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Но это просто футбольный матч»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал главные сильные стороны «Марселя» перед встречей с этой командой в финале Лиги Европы.

    «Это просто футбольный матч. Чтобы победить, надо играть хорошо. И если мы будем показывать свой футбол, то победа станет гораздо ближе. Необходимо понимать, что следует делать на поле. Мы понимаем, что в этом матче обязаны выигрывать.

    «Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Они играют глубоко, прямолинейно и располагают молодыми полузащитниками, что обеспечивает команде движение. Пайет – отличный футболист. У него светлая голова и быстрые ноги, которые за ней поспевают.

    Коке стал благодаря упорному труду ключевым игроком «Атлетико» и сборной Испании. Мы знаем, насколько он талантлив, как он видит поле. В плане чтения игры он один из лучших в мире, и он для нас очень важен.

    Мне придется пойти на ряд тяжелых решений по составу. Кого выпустить на поле, а кого оставить в запасе.

    Лига Европы – это Лига Европы, а Лига чемпионов – это Лига чемпионов. Победа в турнире – это победа в турнире. Наш успех в 2012-м был очень важен, мы сделали шаг вперед и стали уверенными в себе. Это была отправная точка.

    В течение двух месяцев до моего прихода клуб переживал непростой период, после чего мы взялись за большую стройку. Для парней это был громадный шаг вперед, и сейчас он будет таковым снова», – сказал специалист.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.05.2018 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:27

      Атлетико конечно по сильнее ,но будем болеть за Марсель.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 мая 2018, 09:56

      Я лично сегодня за Марсель, достали Испанцы)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 09:33

      Марсель вперед ставлю на лягушатников

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 мая 2018, 09:29

      главное что бы судьи не косячили.
      ждем голов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 09:08

      Есть ощущение некоторого превосходства мадридцев, многие в это верят и заранее отдают победу... Надеюсь, что Марсель в игре создаст интригу и напару с Атлетико замутят качественный и захватывающий еурокубковый финал!!.. Марсель!!

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 мая 2018, 09:04

      Просто покажите красивый футбол и все

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 мая 2018, 08:46

      Чувствую будет минимальная ничья, 0:0 или 1:1. Но Атлетико переиграет в дополнительное время или в серии пенальти. Рано или поздно им должно повезти в дополнительное время или в серии пенальти в финале европейского кубка.

      1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > A-Den 16 мая 2018, 14:05

      )))) пацан на ничью поставил))))))

      -1
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