Симеоне: «Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Но это просто футбольный матч»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал главные сильные стороны «Марселя» перед встречей с этой командой в финале Лиги Европы.

«Это просто футбольный матч. Чтобы победить, надо играть хорошо. И если мы будем показывать свой футбол, то победа станет гораздо ближе. Необходимо понимать, что следует делать на поле. Мы понимаем, что в этом матче обязаны выигрывать.

«Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Они играют глубоко, прямолинейно и располагают молодыми полузащитниками, что обеспечивает команде движение. Пайет – отличный футболист. У него светлая голова и быстрые ноги, которые за ней поспевают.

Коке стал благодаря упорному труду ключевым игроком «Атлетико» и сборной Испании. Мы знаем, насколько он талантлив, как он видит поле. В плане чтения игры он один из лучших в мире, и он для нас очень важен.

Мне придется пойти на ряд тяжелых решений по составу. Кого выпустить на поле, а кого оставить в запасе.

Лига Европы – это Лига Европы, а Лига чемпионов – это Лига чемпионов. Победа в турнире – это победа в турнире. Наш успех в 2012-м был очень важен, мы сделали шаг вперед и стали уверенными в себе. Это была отправная точка.

В течение двух месяцев до моего прихода клуб переживал непростой период, после чего мы взялись за большую стройку. Для парней это был громадный шаг вперед, и сейчас он будет таковым снова», – сказал специалист.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.