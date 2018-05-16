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  • Симеоне: «Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Но это просто футбольный матч»

Симеоне: «Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Но это просто футбольный матч»

16 мая 2018, 08:30
8

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал главные сильные стороны «Марселя» перед встречей с этой командой в финале Лиги Европы.

«Это просто футбольный матч. Чтобы победить, надо играть хорошо. И если мы будем показывать свой футбол, то победа станет гораздо ближе. Необходимо понимать, что следует делать на поле. Мы понимаем, что в этом матче обязаны выигрывать.

«Марсель» – опасная команда, особенно в атаке. Они играют глубоко, прямолинейно и располагают молодыми полузащитниками, что обеспечивает команде движение. Пайет – отличный футболист. У него светлая голова и быстрые ноги, которые за ней поспевают.

Коке стал благодаря упорному труду ключевым игроком «Атлетико» и сборной Испании. Мы знаем, насколько он талантлив, как он видит поле. В плане чтения игры он один из лучших в мире, и он для нас очень важен.

Мне придется пойти на ряд тяжелых решений по составу. Кого выпустить на поле, а кого оставить в запасе.

Лига Европы – это Лига Европы, а Лига чемпионов – это Лига чемпионов. Победа в турнире – это победа в турнире. Наш успех в 2012-м был очень важен, мы сделали шаг вперед и стали уверенными в себе. Это была отправная точка.

В течение двух месяцев до моего прихода клуб переживал непростой период, после чего мы взялись за большую стройку. Для парней это был громадный шаг вперед, и сейчас он будет таковым снова», – сказал специалист.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится в Лионе в среду, 16 мая в 21:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига Европы Атлетико Марсель Пайет Димитри Коке Симеоне Диего
Комментарии (8)
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A-Den
1526449589
Чувствую будет минимальная ничья, 0:0 или 1:1. Но Атлетико переиграет в дополнительное время или в серии пенальти. Рано или поздно им должно повезти в дополнительное время или в серии пенальти в финале европейского кубка.
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Stavropolets
1526450662
Просто покажите красивый футбол и все
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insider_retro
1526450920
Есть ощущение некоторого превосходства мадридцев, многие в это верят и заранее отдают победу... Надеюсь, что Марсель в игре создаст интригу и напару с Атлетико замутят качественный и захватывающий еурокубковый финал!!.. Марсель!!
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BAIv
1526452170
главное что бы судьи не косячили. ждем голов
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Garrincha58
1526452415
Марсель вперед ставлю на лягушатников
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Lev Aleks
1526453792
Я лично сегодня за Марсель, достали Испанцы)
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zigbert
1526462827
Атлетико конечно по сильнее ,но будем болеть за Марсель.
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