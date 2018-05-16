Футболисты «Спортинга» отказались играть финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

Ранее «Бомбардир» писал, что футболисты португальского «Спортинга» стали жертвами нападения со стороны фанатов. Клубную базу атаковали 50 болельщиков клуба.

Игроки после инцидента приняли решение не выходить на финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который должен состояться 20 мая.

На переговоры с футболистами прибыл президент лиссабонцев Бруну де Карвалью, но состав отказывается вступать в диалог с функционером.

Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал