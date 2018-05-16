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  • Футболисты «Спортинга» отказались играть финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

Футболисты «Спортинга» отказались играть финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

16 мая 2018, 01:06
10

Ранее «Бомбардир» писал, что футболисты португальского «Спортинга» стали жертвами нападения со стороны фанатов. Клубную базу атаковали 50 болельщиков клуба.

Игроки после инцидента приняли решение не выходить на финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который должен состояться 20 мая.

На переговоры с футболистами прибыл президент лиссабонцев Бруну де Карвалью, но состав отказывается вступать в диалог с функционером.

Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал

Источник: O Jogo
Португалия. Примейра Спортинг
Комментарии (10)
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Бухбух
1526422768
Это свои же фанаты футболеров избили ? Всех фанатов - на 15 суток !!!
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stream15
1526425384
Не красиво это, даже спартачи своих 16 лет не трогали.
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_Marqella_
1526435635
Отказавшись играть, они сами себя лишают кубка....из-за каких то 50 аутистов...)).
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erma
1526436022
Правильно отказались, дебилов нужно воспитывать, а так любой подумает, что если дать по морде, то тебе сразу выиграют кубок.
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ДАША Д
1526436847
Тогда и от зарплаты должны отказаться.
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BRO_football
1526442374
Правильно сделали. Болельщики сами виноваты. Я бы после такого инцидента в качестве наказания 10 домашних матча вообще без болельщиков провёл.
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SPACE TRUCKIN
1526447155
в последних турах и финала кубка РФ нечто подобное хотелось проделать и в раздевалке Спартака...ну ,вообще то ,это статья и беспредел...
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BlackMurder
1526449881
Причина нападения?
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OfaZavr
1526455534
думаю не стоит отказываться играть в финале, ведь своим трудом дошли до него, конечно этот инцидент выбивает из колеи, но пусть этим займется полиция.
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