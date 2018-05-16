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    Футболисты «Спортинга» отказались играть финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

    Ранее «Бомбардир» писал, что футболисты португальского «Спортинга» стали жертвами нападения со стороны фанатов. Клубную базу атаковали 50 болельщиков клуба.

    Игроки после инцидента приняли решение не выходить на финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который должен состояться 20 мая.

    На переговоры с футболистами прибыл президент лиссабонцев Бруну де Карвалью, но состав отказывается вступать в диалог с функционером.

    Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал

    Источник: O Jogo

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    16.05.2018 01:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:25

      думаю не стоит отказываться играть в финале, ведь своим трудом дошли до него, конечно этот инцидент выбивает из колеи, но пусть этим займется полиция.

      4
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 08:51

      Причина нападения?

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 мая 2018, 08:05

      в последних турах и финала кубка РФ нечто подобное хотелось проделать и в раздевалке Спартака...ну ,вообще то ,это статья и беспредел...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 мая 2018, 06:46

      Правильно сделали. Болельщики сами виноваты. Я бы после такого инцидента в качестве наказания 10 домашних матча вообще без болельщиков провёл.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 мая 2018, 05:14

      Тогда и от зарплаты должны отказаться.

      -2
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      Рейтинг: +3120

      erma 16 мая 2018, 05:00

      Правильно отказались, дебилов нужно воспитывать, а так любой подумает, что если дать по морде, то тебе сразу выиграют кубок.

      0
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      Рейтинг: +5428

      _Marqella_ 16 мая 2018, 04:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отказавшись играть, они сами себя лишают кубка....из-за каких то 50 аутистов...)).

      -4
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 мая 2018, 02:03

      Не красиво это, даже спартачи своих 16 лет не трогали.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 01:19

      Это свои же фанаты футболеров избили ? Всех фанатов - на 15 суток !!!

      -2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Бухбух 16 мая 2018, 02:38

      суровое наказание
      ага

      3
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