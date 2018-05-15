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    Агент: «Рыжиков уходит из «Рубина» не из-за денег. Сергей планирует играть на высшем уровне еще три-четыре года»

    Агент вратаря Сергея Рыжикова Алексей Сафонов прокомментировал информацию об уходе футболиста из казанского «Рубина». Голкипер продолжит карьеру в другом клубе.

    «Сергей Рыжиков карьеру точно не заканчивает. Он собирается поиграть на высшем уровне как минимум ещe три-четыре сезона. На данный момент к нему есть интерес ряда российских и зарубежных команд, но по понятным причинам мы пока не можем их озвучивать.

    Некоторые СМИ связывают уход Рыжикова с предложением «Рубина» с понижением зарплаты. Это полная чушь! Уход из казанского клуба не связан с финансовыми моментами, Сергей просто хочет сменить обстановку», – сказал Сафонов.

    Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).

    Источник: «Реальное время»

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    15.05.2018 19:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 15 мая 2018, 21:41

      Вторая Легенда из Рубина уходит, жаль(((

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 мая 2018, 21:03

      Молодец Серега!
      Выбрал футбол,а не сидение на лавке.
      Удачи!
      Может со временем и Кафанова заменишь.

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 15 мая 2018, 19:56

      Хороший вратарь.
      Меньше гола за игру отличный показатель.

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