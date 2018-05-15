Агент: «Рыжиков уходит из «Рубина» не из-за денег. Сергей планирует играть на высшем уровне еще три-четыре года»

Агент вратаря Сергея Рыжикова Алексей Сафонов прокомментировал информацию об уходе футболиста из казанского «Рубина». Голкипер продолжит карьеру в другом клубе.

«Сергей Рыжиков карьеру точно не заканчивает. Он собирается поиграть на высшем уровне как минимум ещe три-четыре сезона. На данный момент к нему есть интерес ряда российских и зарубежных команд, но по понятным причинам мы пока не можем их озвучивать.

Некоторые СМИ связывают уход Рыжикова с предложением «Рубина» с понижением зарплаты. Это полная чушь! Уход из казанского клуба не связан с финансовыми моментами, Сергей просто хочет сменить обстановку», – сказал Сафонов.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).