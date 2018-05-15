Рыжиков покинет «Рубин» летом после десяти лет в клубе. Заканчивать карьеру игрок не намерен

Казанский «Рубин» сообщил, что расстается с вратарем Сергеем Рыжиковым. Такую информацию предоставила пресс-служба волжского коллектива.

«Голкипер сам принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Пока Рыжиков не собирается завершать карьеру, но на данный момент неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.

Когда Сергей всe же повесит бутсы на гвоздь, «Рубин» будет рад его возвращению в структуру клуба», – сказали в Казани.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).