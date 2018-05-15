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    Рыжиков покинет «Рубин» летом после десяти лет в клубе. Заканчивать карьеру игрок не намерен

    Казанский «Рубин» сообщил, что расстается с вратарем Сергеем Рыжиковым. Такую информацию предоставила пресс-служба волжского коллектива.

    «Голкипер сам принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Пока Рыжиков не собирается завершать карьеру, но на данный момент неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.

    Когда Сергей всe же повесит бутсы на гвоздь, «Рубин» будет рад его возвращению в структуру клуба», – сказали в Казани.

    Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 19:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 00:14

      Джанаев вытеснил его. А без практики может разучится играть.

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp 15 мая 2018, 20:59

      странно. че там у них произошло... рыжиков весьма неплохой кипер

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 20:25

      Очень сильный кипер, намного сильнее Габулова!

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 15 мая 2018, 20:04

      Вот спартак иди подписывай вы же хотели его подписать лет 5 назад, бегите за его подписью. Вратарь вам все же нужен

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 мая 2018, 20:00

      Время Рыжикова,как вратаря,безвозвратно ушло. Надо теперь укореняться в структуре клуба.Хотя бы тренером вратарей.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 19:53

      Легенда Рубина! Правильно, надо уходить, надо играть ещё, а не сидеть на лавке в 37 лет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 19:26

      жаль ведь он один из немногих оставшихся бердыевских старожил, ведь можно было бы давать играть обоим вратарям в равной степени и убедить его что он нужен и получит свое время на поле.

      5
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      Рейтинг: +1741

      max74 > OfaZavr 15 мая 2018, 19:42

      В отличие от Джанаева, уже в начале сезона загубил несколько матчей, так что выбор Бердыева очевиден

      8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > max74 15 мая 2018, 19:48

      можно было дать еще шансы, ведь ошибки и черные полосы у всех бывают, как-то не очень хорошо получается ладно бы чужой иностранный тренер не верил в него и пришлось из-за этого покинуть команду, хотелось чтобы он завершил карьеру в Рубине.

      4
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      Рейтинг: +1741

      max74 > OfaZavr 15 мая 2018, 19:58

      Ну смысл ставить такие эксперименты, когда Джанаев берёт всё, что летит, включая и большинство пенальти, а Рыжиков косячит на ровном месте ? К тому же турнирное положение Рубина не располагало в этом году к такой демократии со стороны Бердыева

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > max74 15 мая 2018, 20:04

      ну может и так, время покажет кто правильно или неправильно поступил в данной ситуации.

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 > OfaZavr 15 мая 2018, 20:10

      К тому же начальный отрезок чемпионата Джанаев сидел на лавке, пока Бердыеву хватало терпения смотреть на плюхи ветерана

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > max74 15 мая 2018, 20:14

      ну так то да, согласен, просто мне как-то обидно что заслуженный игрок покидает команду которой был верен столько лет, конечно его никто не выгонял он сам принял такое решение, но тоже из-за игровых обстоятельств, хотелось чтобы с почетом завершил в Казани.

      3
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      Рейтинг: +1741

      max74 > OfaZavr 15 мая 2018, 20:17

      По-человечески да, жалко, но вечного ничего нет, всё течёт и изменяется - надо привыкать к новым реалиям

      8
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 мая 2018, 19:19

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      Арсенал из Тулы контракт ему предложил

      -40
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 19:18

      Рыжиков ещё может поиграть в любом клубе премьер-лиги

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      Рейтинг: +7

      evergreen 15 мая 2018, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Верного и преданного бойца променяли на продажную шл..ху!

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      Рейтинг: +1741

      max74 > evergreen 15 мая 2018, 19:53

      Кто мешал Голубеву договориться с туркменом ? Причём здесь игроки и тренер ? С эффективных манагеров нет желания спросить за то, что случилось с Ростовом ?
      А может Бердыев лично забрал себе все деньги заработанные им и командой в ЛЧ ?

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