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  • Рыжиков покинет «Рубин» летом после десяти лет в клубе. Заканчивать карьеру игрок не намерен

Рыжиков покинет «Рубин» летом после десяти лет в клубе. Заканчивать карьеру игрок не намерен

15 мая 2018, 19:04
18

Казанский «Рубин» сообщил, что расстается с вратарем Сергеем Рыжиковым. Такую информацию предоставила пресс-служба волжского коллектива.

«Голкипер сам принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Пока Рыжиков не собирается завершать карьеру, но на данный момент неизвестно, где он будет играть в следующем сезоне.

Когда Сергей всe же повесит бутсы на гвоздь, «Рубин» будет рад его возвращению в структуру клуба», – сказали в Казани.

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 года (280 матчей в РФПЛ, 248 пропущенных мячей).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (18)
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evergreen
1526401005
Верного и преданного бойца променяли на продажную шл..ху!
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Бухбух
1526401091
Рыжиков ещё может поиграть в любом клубе премьер-лиги
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Shogun
1526401145
Арсенал из Тулы контракт ему предложил
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OfaZavr
1526401575
жаль ведь он один из немногих оставшихся бердыевских старожил, ведь можно было бы давать играть обоим вратарям в равной степени и убедить его что он нужен и получит свое время на поле.
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Caniggia
1526403228
Легенда Рубина! Правильно, надо уходить, надо играть ещё, а не сидеть на лавке в 37 лет.
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multiscan
1526403604
Время Рыжикова,как вратаря,безвозвратно ушло. Надо теперь укореняться в структуре клуба.Хотя бы тренером вратарей.
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Гуус
1526403858
Вот спартак иди подписывай вы же хотели его подписать лет 5 назад, бегите за его подписью. Вратарь вам все же нужен
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Федя Кабак
1526405143
Очень сильный кипер, намного сильнее Габулова!
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alp
1526407150
странно. че там у них произошло... рыжиков весьма неплохой кипер
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zigbert
1526418876
Джанаев вытеснил его. А без практики может разучится играть.
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