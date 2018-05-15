Покеттино требует у «Тоттенхэма» 100 миллионов. Тренер хочет приобрести Марсьяля, Заха и еще троих игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выдвинул условия президенту «шпор» Даниэлу Леви, на которых он готов остаться в клубе.

Специалист попросил не менее 100 миллионов фунтов стерлингов на трансферы. Помимо этого, еще 100 миллионов он надеется получить на приобретения от продажи футболистов.

Покеттино намерен использовать эти средства для привлечения нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха и форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Дальнейшие цели для «шпор» – полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон, хавбек «Селтика» Киран Тирни и защитник «Суонси» Элфи Моусон.