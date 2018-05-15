«Локомотив» не сыграет в ЛЧ с чемпионами топ-5 европейских лиг и «Шахтером»

В следующем сезоне «Локомотив» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов, начав с группового этапа турнира.

Российский клуб точно не встретится на этом этапе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии и Франции. То есть россияне избежали попадания на «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ». Все эти клубы будут «матками» восьми групп, которые будут определены в первую корзину. К ним присоединятся победители текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, «Локомотив» не встретится на этом этапе также с «Шахтером» по политическим соображениям.