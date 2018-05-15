Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» не сыграет в ЛЧ с чемпионами топ-5 европейских лиг и «Шахтером»

    В следующем сезоне «Локомотив» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов, начав с группового этапа турнира.

    Российский клуб точно не встретится на этом этапе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии и Франции. То есть россияне избежали попадания на «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ». Все эти клубы будут «матками» восьми групп, которые будут определены в первую корзину. К ним присоединятся победители текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Кроме того, «Локомотив» не встретится на этом этапе также с «Шахтером» по политическим соображениям.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 мая 2018, 10:10

      не понял,локо матка чтоли??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 мая 2018, 12:26

      Так Геркус и хочет встретиться с Реалом, Ливерпулем или почему-то Шальке.
      Это, чтоб отмазка за последнее место в группе была.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:50

      Утешение не большое. Могут попасться Реал ,Мю,Ливер,Атлетико.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 мая 2018, 12:13

      Локомотив постарается порадовать своих болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 11:06

      Добавятся Атлетико и, надеюсь, Ливер. Локо смотрится жалко на фоне остальных маток.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Caniggia 15 мая 2018, 11:53

      Локо хоть на фоне.. а ты и без фона жалок...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 мая 2018, 10:59

      хахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 мая 2018, 10:16

      Сейчас В топ 5 Европейских чемпионатах праздник по этому поводу. Теперь у них появились шансы на выход из группы !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Dellleone 15 мая 2018, 10:31

      Локомотив получается тоже "матка" или я не правильно понял ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 мая 2018, 09:59

      Вопрос только в том, кто из 3й и 4й корзинок в группу попадёт... Во 2-й, понятное дело, все топы... Удачной жеребьёвки нашим! Особенно Спартаку...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 15 мая 2018, 09:43

      Матки
      Доминирующие самцы))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 15 мая 2018, 09:39

      "матками" ?? новый слэнг бомбардира? :-)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > КонтриК 23 мая 2018, 10:12

      ты из какого села? ещё 35 лет назад мы во дворе играли и каждый знал что такое матка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК > спанчес 23 мая 2018, 16:20

      ты во дворе не вел новостную ленту. я и написал, СЛЭНГ, ты из аула своего по гугли или в вики зайди

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11