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  • «Локомотив» не сыграет в ЛЧ с чемпионами топ-5 европейских лиг и «Шахтером»

«Локомотив» не сыграет в ЛЧ с чемпионами топ-5 европейских лиг и «Шахтером»

15 мая 2018, 09:06
26

В следующем сезоне «Локомотив» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов, начав с группового этапа турнира.

Российский клуб точно не встретится на этом этапе с чемпионами Испании, Германии, Англии, Италии и Франции. То есть россияне избежали попадания на «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ». Все эти клубы будут «матками» восьми групп, которые будут определены в первую корзину. К ним присоединятся победители текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кроме того, «Локомотив» не встретится на этом этапе также с «Шахтером» по политическим соображениям.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Шахтер Барселона Бавария Манчестер Сити Ювентус ПСЖ
Комментарии (26)
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bset
1526364787
Эй, журналюхи бомбардировские? Куда из новости Порту выкинули? Так-то они тоже в первую корзину попадают.
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insider_retro
1526365038
Бонзы еуропейского футбола вздохнут с облегчением...)) Но ЮПС доберётся до тузов на следующих стадиях!..
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Татарин за ЦСКА
1526365054
походу локомотив будет играть сам с собой
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КонтриК
1526366385
"матками" ?? новый слэнг бомбардира? :-)
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Ricco76""
1526366608
Матки Доминирующие самцы))
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VIPded
1526367597
Вопрос только в том, кто из 3й и 4й корзинок в группу попадёт... Во 2-й, понятное дело, все топы... Удачной жеребьёвки нашим! Особенно Спартаку...
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Caniggia
1526371618
Добавятся Атлетико и, надеюсь, Ливер. Локо смотрится жалко на фоне остальных маток.
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zigbert
1526406611
Утешение не большое. Могут попасться Реал ,Мю,Ливер,Атлетико.
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Супервайзер
1526722012
Так Геркус и хочет встретиться с Реалом, Ливерпулем или почему-то Шальке. Это, чтоб отмазка за последнее место в группе была.
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спанчес
1527059422
не понял,локо матка чтоли??
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