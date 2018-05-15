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    Руни будет зарабатывать в МЛС 5-8 миллионов в год

    В ближайшее время нападающий «Эвертона» Уэйн Руни может стать игроком «Ди Си Юнайтед», сообщает Washington Post. Футболист уже попрощался со своими одноклубниками. Трансфер может быть оформлен до конца текущей недели.

    Сейчас бывший игрок сборной Англии занят поиском жилья в Вашингтоне. В случае перехода в «Ди Си Юнайтед» зарплата 32-летнего футболиста составит 5-8 миллионов долларов в год.

    На данный момент самым высокооплачиваемым игроком МЛС является форвард «Торонто» Себастьян Джовинко, который получает за сезон 7,1 миллиона долларов. На втором месте его одноклубник полузащитник Майкл Брэдли – 6,5 миллиона. Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» форвард Златан Ибрагимович зарабатывает 1,5 миллиона за сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 07:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:16

      Не плохо устроился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 09:03

      Ну, теперь побалует и американцев своими голами и закидонами!..))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 мая 2018, 09:02

      Вот Ибрагимовича обязательно нужно было упомянуть!!!!!
      Удачи,Руни.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 15 мая 2018, 08:30

      Руни всего 32, а такое ощущение, что он лет 20 уже играет)))

      2
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