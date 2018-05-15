Руни будет зарабатывать в МЛС 5-8 миллионов в год

В ближайшее время нападающий «Эвертона» Уэйн Руни может стать игроком «Ди Си Юнайтед», сообщает Washington Post. Футболист уже попрощался со своими одноклубниками. Трансфер может быть оформлен до конца текущей недели.

Сейчас бывший игрок сборной Англии занят поиском жилья в Вашингтоне. В случае перехода в «Ди Си Юнайтед» зарплата 32-летнего футболиста составит 5-8 миллионов долларов в год.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком МЛС является форвард «Торонто» Себастьян Джовинко, который получает за сезон 7,1 миллиона долларов. На втором месте его одноклубник полузащитник Майкл Брэдли – 6,5 миллиона. Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» форвард Златан Ибрагимович зарабатывает 1,5 миллиона за сезон.