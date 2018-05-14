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  • Покеттино: «Пришло время, когда «Тоттенхэму» нужно рисковать»

Покеттино: «Пришло время, когда «Тоттенхэму» нужно рисковать»

14 мая 2018, 11:02
4

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не уверен, что его идеи относительно развития команды в следующем сезоне поддержат руководители клуба.

«Сейчас мне в первую очередь предстоит поговорить с президентом клуба Леви. С ним мы определимся в том, что делать дальше.

Пришло то время, когда клубу нужно рисковать и поработать еще активнее, чем в предыдущем сезоне, чтобы стать более конкурентоспособным. У меня на этот счет есть четкое представление о том, как надо действовать.

Не знаю, согласятся ли со мной руководители клуб. Но скоро мы обсудим улучшение проекта», – цитирует слова Покеттино ВВС.

Напомним, «Тоттенхэм» занял итоговое третье место в АПЛ в этом сезоне.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
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Garrincha58
1526294411
в чем риск и чем рискуют если только финансами может рискнуть продать Кейна и прикупить пару тройку хороших и нужных игроков а может и нет
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mihail200606
1526295836
Риск в чем? Потратить кучу бабла ? Ну да, для Леви это риск.. )) для Покеттино нет))
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Бухбух
1526308236
Для Леви это много. Половину бы дал. А так, если надо 150, надо было просить 300.
Ответить
zigbert
1526372358
Если сам Покеттино останется, можно надеятся на улучшение игры.
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