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    Покеттино: «Пришло время, когда «Тоттенхэму» нужно рисковать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не уверен, что его идеи относительно развития команды в следующем сезоне поддержат руководители клуба.

    «Сейчас мне в первую очередь предстоит поговорить с президентом клуба Леви. С ним мы определимся в том, что делать дальше.

    Пришло то время, когда клубу нужно рисковать и поработать еще активнее, чем в предыдущем сезоне, чтобы стать более конкурентоспособным. У меня на этот счет есть четкое представление о том, как надо действовать.

    Не знаю, согласятся ли со мной руководители клуб. Но скоро мы обсудим улучшение проекта», – цитирует слова Покеттино ВВС.

    Напомним, «Тоттенхэм» занял итоговое третье место в АПЛ в этом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 11:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:19

      Если сам Покеттино останется, можно надеятся на улучшение игры.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:30

      Для Леви это много. Половину бы дал. А так, если надо 150, надо было просить 300.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 14:03

      Риск в чем? Потратить кучу бабла ? Ну да, для Леви это риск.. )) для Покеттино нет))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 13:40

      в чем риск и чем рискуют если только финансами может рискнуть продать Кейна и прикупить пару тройку хороших и нужных игроков а может и нет

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