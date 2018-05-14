Покеттино: «Пришло время, когда «Тоттенхэму» нужно рисковать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не уверен, что его идеи относительно развития команды в следующем сезоне поддержат руководители клуба.

«Сейчас мне в первую очередь предстоит поговорить с президентом клуба Леви. С ним мы определимся в том, что делать дальше.

Пришло то время, когда клубу нужно рисковать и поработать еще активнее, чем в предыдущем сезоне, чтобы стать более конкурентоспособным. У меня на этот счет есть четкое представление о том, как надо действовать.

Не знаю, согласятся ли со мной руководители клуб. Но скоро мы обсудим улучшение проекта», – цитирует слова Покеттино ВВС.

Напомним, «Тоттенхэм» занял итоговое третье место в АПЛ в этом сезоне.