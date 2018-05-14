Бердыев: «Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о проделанной работе после своего возвращения в казанский клуб.

«Нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию и договориться с легионерами и игроками, которые ушли – 17 футболистов. По игре есть удовлетворение в некоторых матчах от перестроений, где-то эпизодами. Непонятно, какая будет финансовая ситуация, позволит ли кого-то удержать и кого-то приобрести. Это уже вопрос времени.

Нам нужны футболисты, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть – позиционная атака с конструктивом и интеллектом. У нас есть обойма, но хочется усилиться. Радует, что у нас есть моменты в каждой игре, и не спонтанные. Реализация хромает. Надеюсь, что в следующем году мы стабилизируем состав.

Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация. Думаю, мы будем развиваться. Я уже говорил об усилении состава, но это не значит, что будут большие финансовые вливания. У нас есть несколько неплохих игроков и кто-то свободный, кто-то в аренду либо трансфер с минимальными затратами, который позволит усилиться», – рассказал Бердыев.

По итогам сезона «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.