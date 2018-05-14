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    Бердыев: «Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о проделанной работе после своего возвращения в казанский клуб.

    «Нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию и договориться с легионерами и игроками, которые ушли – 17 футболистов. По игре есть удовлетворение в некоторых матчах от перестроений, где-то эпизодами. Непонятно, какая будет финансовая ситуация, позволит ли кого-то удержать и кого-то приобрести. Это уже вопрос времени.

    Нам нужны футболисты, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть – позиционная атака с конструктивом и интеллектом. У нас есть обойма, но хочется усилиться. Радует, что у нас есть моменты в каждой игре, и не спонтанные. Реализация хромает. Надеюсь, что в следующем году мы стабилизируем состав.

    Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация. Думаю, мы будем развиваться. Я уже говорил об усилении состава, но это не значит, что будут большие финансовые вливания. У нас есть несколько неплохих игроков и кто-то свободный, кто-то в аренду либо трансфер с минимальными затратами, который позволит усилиться», – рассказал Бердыев.

    По итогам сезона «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    14.05.2018 06:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:55

      Успехов тебе Курбан Бекиевич.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 мая 2018, 19:42

      Удачи. Хочется увидеть как Бекиевич шлифует молодые алмазы, делая из них бриллианты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:33

      желаю удачи в этой непростой ситуации!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 мая 2018, 12:15

      давай Бикиевич строй команду..много лажи было в этом сезоне..успехов!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 мая 2018, 11:45

      Финансовая ситуация ужасная! Клуб на плаву! Успехов Бердыеву - молодец трудяга!

      7
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 мая 2018, 07:25

      Возвращение состоялось..
      В этом сезоне удалось не вылететь и избавиться от тех,кто был не с нашего двора.. Теперь надо собирать состав..Не арендовать,а на постоянную основу..Тям у Бердыева есть,он много кого увидел из тех,которые стали хорошими игроками.. Главное,не спешить и работать с молодёжью..

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