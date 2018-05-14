Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация»

Бердыев: «Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация»

14 мая 2018, 06:12
8

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о проделанной работе после своего возвращения в казанский клуб.

«Нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию и договориться с легионерами и игроками, которые ушли – 17 футболистов. По игре есть удовлетворение в некоторых матчах от перестроений, где-то эпизодами. Непонятно, какая будет финансовая ситуация, позволит ли кого-то удержать и кого-то приобрести. Это уже вопрос времени.

Нам нужны футболисты, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть – позиционная атака с конструктивом и интеллектом. У нас есть обойма, но хочется усилиться. Радует, что у нас есть моменты в каждой игре, и не спонтанные. Реализация хромает. Надеюсь, что в следующем году мы стабилизируем состав.

Я точно остаюсь в «Рубине», какая бы ни была финансовая сложная ситуация. Думаю, мы будем развиваться. Я уже говорил об усилении состава, но это не значит, что будут большие финансовые вливания. У нас есть несколько неплохих игроков и кто-то свободный, кто-то в аренду либо трансфер с минимальными затратами, который позволит усилиться», – рассказал Бердыев.

По итогам сезона «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семёнычев
1526271953
Возвращение состоялось.. В этом сезоне удалось не вылететь и избавиться от тех,кто был не с нашего двора.. Теперь надо собирать состав..Не арендовать,а на постоянную основу..Тям у Бердыева есть,он много кого увидел из тех,которые стали хорошими игроками.. Главное,не спешить и работать с молодёжью..
Ответить
Almazovich
1526287536
Финансовая ситуация ужасная! Клуб на плаву! Успехов Бердыеву - молодец трудяга!
Ответить
Chernyi Lis
1526289356
давай Бикиевич строй команду..много лажи было в этом сезоне..успехов!
Ответить
OfaZavr
1526290380
желаю удачи в этой непростой ситуации!
Ответить
Отчаянный Пердун
1526316157
Удачи. Хочется увидеть как Бекиевич шлифует молодые алмазы, делая из них бриллианты.
Ответить
zigbert
1526370950
Успехов тебе Курбан Бекиевич.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
1
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
33
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
Все новости
Все новости
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+