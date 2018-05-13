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ЦСКА – Вернблуму: «Спасибо за все, Понтус!»

13 мая 2018, 22:32
18

Московский ЦСКА попрощался с полузащитником Понтусом Вернблумом. 30 июня у шведа истекает контракт.

«Мы благодарны Понтусу за время, проведeнное в клубе, за его профессионализм, самоотверженность и бойцовский характер, которые не раз помогали красно-синим спасти самые тяжeлые матчи.

Спасибо за все, Понтус, и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Николай Живоглядов
1526240318
Спасибо за все, викинг!
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за ЦСКА с 1980г
1526240615
Спасибо тебе,Понтус..
Ответить
insider_retro
1526240848
Хоть он и был, иногда, хамоватым зверюгой, но голы лепил исправно, а работу свою выгрызал - на зависть многим!.. В общем, показал, что легионеры могут быть и ТАКИМИ!!! Удачи по жизни!!..))
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ДяДь ПашА
1526243415
Вали животное.мы тебя не вспомним.
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h3LL1k
1526245345
даже с учётом того , что мне его поведение и не нравилось никогда , так же как и у Шембераса.... Но как игрок он был хорош! удачи Понтус в дальнейшем!
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filosof sparty
1526245557
Понтус безусловно хам, но очень жаль что наша лига теряет такого высококачественного игрока...
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vovan55
1526247725
очень жаль, настоящий боец...но не подлый, и себя не жалел, ну и соперников тоже...его будет явно не хватать...
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CskaMoscovv
1526252413
Жаль конечно, сколько матчей спасал в нужный момент, во многих позициях пиоиграл и голы забивал. Спасибо Понтус, тебя будет не хватать. Удачи в дальнейшем. Достойную замену ему армейцам сейчас не найти, при не большом бюджете команды
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OfaZavr
1526288904
многим конечно не нравилось его поведение и жесткая манера игры, но то что он боец и настоящий профи который всей душой бьется за команду этого у него не отнять!
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zigbert
1526368884
Хотя и показывал свой буйный нрав,пользы для ЦСКА сделал много.
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