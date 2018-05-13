ЦСКА – Вернблуму: «Спасибо за все, Понтус!»

Московский ЦСКА попрощался с полузащитником Понтусом Вернблумом. 30 июня у шведа истекает контракт.

«Мы благодарны Понтусу за время, проведeнное в клубе, за его профессионализм, самоотверженность и бойцовский характер, которые не раз помогали красно-синим спасти самые тяжeлые матчи.

Спасибо за все, Понтус, и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России.

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