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    ЦСКА – Вернблуму: «Спасибо за все, Понтус!»

    Московский ЦСКА попрощался с полузащитником Понтусом Вернблумом. 30 июня у шведа истекает контракт.

    «Мы благодарны Понтусу за время, проведeнное в клубе, за его профессионализм, самоотверженность и бойцовский характер, которые не раз помогали красно-синим спасти самые тяжeлые матчи.

    Спасибо за все, Понтус, и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы.

    Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России.

    Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.05.2018 22:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:21

      Хотя и показывал свой буйный нрав,пользы для ЦСКА сделал много.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:08

      многим конечно не нравилось его поведение и жесткая манера игры, но то что он боец и настоящий профи который всей душой бьется за команду этого у него не отнять!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 мая 2018, 10:08

      Спасибо, викинг! Удачи в дальнейшей карьере и в жизни в целом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 мая 2018, 09:58

      Не удержали....Эх Гинер..Гинер...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 мая 2018, 08:19

      Спасибо, Понтус! Благополучие семье и удачи в жизни и спорте.
      Тебя, в ПФК ЦСКА будет не хватать, настоящий боец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 мая 2018, 08:03

      Очень жаль расставаться с настоящим лидером ЦСКА..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 мая 2018, 07:36

      Он почти стал Русским, удачи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 14 мая 2018, 02:00

      Жаль конечно, сколько матчей спасал в нужный момент, во многих позициях пиоиграл и голы забивал. Спасибо Понтус, тебя будет не хватать. Удачи в дальнейшем.
      Достойную замену ему армейцам сейчас не найти, при не большом бюджете команды

      5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 мая 2018, 00:42

      очень жаль, настоящий боец...но не подлый, и себя не жалел, ну и соперников тоже...его будет явно не хватать...

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 мая 2018, 00:05

      Понтус безусловно хам, но очень жаль что наша лига теряет такого высококачественного игрока...

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