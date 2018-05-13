Газзаев: «Спартак» тратит больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сравнил «Спартак» и ЦСКА. Напомним, что за тур до конца сезона команды занимают второе и третье места в турнирной таблице РФПЛ.

– В целом кто больше заслуживает серебра в этом сезоне – «Спартак» или ЦСКА?

– Я не стал бы никому отдавать предпочтение. Не случайно перед последним туром команды разделяет всего одно очко. Турнирная таблица – зеркало чемпионата. Оба клуба заслуживают стать вторыми. А дальше уже как кому повезет.

– Многие считают, что возможности у этих клубов (бюджет, составы) сильно отличаются и условия не совсем равны.

– «Спартак» и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата. «Спартак» тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.