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    Газзаев: «Спартак» тратит больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сравнил «Спартак» и ЦСКА. Напомним, что за тур до конца сезона команды занимают второе и третье места в турнирной таблице РФПЛ.

    – В целом кто больше заслуживает серебра в этом сезоне – «Спартак» или ЦСКА?

    – Я не стал бы никому отдавать предпочтение. Не случайно перед последним туром команды разделяет всего одно очко. Турнирная таблица – зеркало чемпионата. Оба клуба заслуживают стать вторыми. А дальше уже как кому повезет.

    – Многие считают, что возможности у этих клубов (бюджет, составы) сильно отличаются и условия не совсем равны.

    – «Спартак» и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата. «Спартак» тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2018 09:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 18:08

      От того сколько средств вложено в ту или иную команду, не всегда это дает результат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 мая 2018, 12:24

      Все верно сказал! ЦСКА очень стабилен и это в нем нравится. А Спартак жутко непредсказуем - может красиво выиграть у лидера и позорно проиграть аутсайдеру. И покупки игроков порой вызывают полное недоумение. Так было с Маурисио в прошлом сезоне и с Рошей в этом. Трансферная политика процентов на 90 неэффективна.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 мая 2018, 10:38

      о как свинки завизжали вспомнили как он вас всегда имел

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > giluxa1963 13 мая 2018, 11:39

      на визги больше походят твои плоские п.о.т.ь.е.п.к.и

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 мая 2018, 10:16

      помнится ты Пермский край назвал колхозом - псина дырявая, а теперь еще и подстилка у правящей партии, надеюсь зачтется тебе за Аланию и поедешь трудиться во благо урала на вырубке леса.))))

      5
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 13 мая 2018, 10:12

      ПРОДАЖНАЯ ОСЕТИНКА ВЯКНУЛА ИЗ ГД))

      НАДО СДЕЛАТЬ ПРИПИСКУ: ОСЕТИНКА ПОДТВЕРДИТ СВОИ СЛОВА, ТОЛЬКО ЕСЛИ ТАКЖЕ ДУМАЕТ ВВП)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Спартачище 13 мая 2018, 10:16

      +))

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