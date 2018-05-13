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  • Газзаев: «Спартак» тратит больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА»

Газзаев: «Спартак» тратит больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА»

13 мая 2018, 09:52
6

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сравнил «Спартак» и ЦСКА. Напомним, что за тур до конца сезона команды занимают второе и третье места в турнирной таблице РФПЛ.

– В целом кто больше заслуживает серебра в этом сезоне – «Спартак» или ЦСКА?

– Я не стал бы никому отдавать предпочтение. Не случайно перед последним туром команды разделяет всего одно очко. Турнирная таблица – зеркало чемпионата. Оба клуба заслуживают стать вторыми. А дальше уже как кому повезет.

– Многие считают, что возможности у этих клубов (бюджет, составы) сильно отличаются и условия не совсем равны.

– «Спартак» и ЦСКА выбрали разные пути развития. ЦСКА с гораздо меньшими затратами добивается в принципе максимального результата. «Спартак» тратит больше финансов, но, если взять последние годы, пока не так стабилен и эффективен, как армейцы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1526195766
помнится ты Пермский край назвал колхозом - псина дырявая, а теперь еще и подстилка у правящей партии, надеюсь зачтется тебе за Аланию и поедешь трудиться во благо урала на вырубке леса.))))
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giluxa1963
1526197119
о как свинки завизжали вспомнили как он вас всегда имел
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oyabun
1526203478
Все верно сказал! ЦСКА очень стабилен и это в нем нравится. А Спартак жутко непредсказуем - может красиво выиграть у лидера и позорно проиграть аутсайдеру. И покупки игроков порой вызывают полное недоумение. Так было с Маурисио в прошлом сезоне и с Рошей в этом. Трансферная политика процентов на 90 неэффективна.
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zigbert
1526224132
От того сколько средств вложено в ту или иную команду, не всегда это дает результат.
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