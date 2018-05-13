Зидан: «Бэйл? Он хорош во всем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 37-го тура Примеры против «Сельты» (6:0) поделился мнением об игре форварда Гарета Бэйла. Валлиец забил два гола в матче.

«Выбрать стартовый состав на финал Лиги чемпионов будет головной болью. Мы выиграли в важном матче. Мы играли серьезно, забили шесть голов.

Бэйл? Он в хорошей форме и показал это. Он хорош во всем. Сыграет ли он в Киеве? Я рад тому, как он сыграл сегодня. Но самое важное, чтобы все подошли в оптимальной форме к матчу», – сказал Зидан.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» встретится с «Ливерпулем».