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    Зидан: «Бэйл? Он хорош во всем»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 37-го тура Примеры против «Сельты» (6:0) поделился мнением об игре форварда Гарета Бэйла. Валлиец забил два гола в матче.

    «Выбрать стартовый состав на финал Лиги чемпионов будет головной болью. Мы выиграли в важном матче. Мы играли серьезно, забили шесть голов.

    Бэйл? Он в хорошей форме и показал это. Он хорош во всем. Сыграет ли он в Киеве? Я рад тому, как он сыграл сегодня. Но самое важное, чтобы все подошли в оптимальной форме к матчу», – сказал Зидан.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» встретится с «Ливерпулем».

    Источник: Marca

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    13.05.2018 01:48
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