Полазущтиник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о включении защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова в резерв сброной России на ЧМ-2018.

– Глушаков и Комбаров не попали в расширенный список на ЧМ. Общались с ними по этому поводу?

– В клубе сборную не обсуждаем. Думаю, они расстроены. Но лично не общался по этому поводу.

– Глушаков сейчас не может помочь команде. Но связь с ним есть?

– Есть. Он – наш капитан и поддерживает нас. На домашних матчах всегда в раздевалке, всегда с нами.

Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы