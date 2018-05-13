Полазущтиник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о включении защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова в резерв сброной России на ЧМ-2018.
– Глушаков и Комбаров не попали в расширенный список на ЧМ. Общались с ними по этому поводу?
– В клубе сборную не обсуждаем. Думаю, они расстроены. Но лично не общался по этому поводу.
– Глушаков сейчас не может помочь команде. Но связь с ним есть?
– Есть. Он – наш капитан и поддерживает нас. На домашних матчах всегда в раздевалке, всегда с нами.
Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы
Источник: «Матч ТВ»