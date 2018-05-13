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    Зобнин: «Глушаков – наш капитан, он поддерживает «Спартак»

    Полазущтиник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о включении защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова в резерв сброной России на ЧМ-2018.

    – Глушаков и Комбаров не попали в расширенный список на ЧМ. Общались с ними по этому поводу?

    – В клубе сборную не обсуждаем. Думаю, они расстроены. Но лично не общался по этому поводу.

    – Глушаков сейчас не может помочь команде. Но связь с ним есть?

    – Есть. Он – наш капитан и поддерживает нас. На домашних матчах всегда в раздевалке, всегда с нами.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.05.2018 01:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 10:30

      лишь бы все хорошо было и никаких подводных камней в этой истории.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 08:25

      Это похоже на удар в спину. Непонятное решение Черчесова.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 13 мая 2018, 08:01

      сегодня ещё продуйте и вас в метро пускать не будут

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