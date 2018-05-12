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  • Терри: «Если мы выйдем в АПЛ, я останусь в «Астон Вилле». Хочу поиграть еще несколько лет»

Терри: «Если мы выйдем в АПЛ, я останусь в «Астон Вилле». Хочу поиграть еще несколько лет»

12 мая 2018, 19:07
1

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри рассказал, останется ли он в бирмингемском клубе на следующий сезон.

«Я надеюсь, это не конец. Если мы выйдем в АПЛ, я останусь. Надеюсь, что смогу еще несколько лет поиграть в Премьер-лиге.

В моем контракте прописано, что я останусь, если мы выйдем в АПЛ. Мне нравится в «Вилле». Я должен был выкладываться на поле, чтобы заработать признание фанатов и команды. Для тренера было большим вызовом подписывать 36-летнего игрока.

Работа еще не закончена, у нас еще есть игры. Но надеюсь, что я останусь», – сказал Терри.

Сегодня «Астон Вилла» сыграет первый матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа против «Мидлсбро». Начало встречи в 19:15 по московскому времени.

Источник: ФК «Астон Вилла»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Астон Вилла Терри Джон
Комментарии (1)
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The_Enot
1526141997
На это будет интересно посмотреть. Удачи Астон Вилле!
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