Аллегри: «Манчини не решит всех проблем сборной Италии»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что приход Роберто Манчини в сборную Италии не решит всех проблем национальной команды. По его словам, футбол в стране нужно реорганизовывать с самого основания.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Манчини покинет «Зенит» и подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола.

«Манчини – тренер, который выиграл много трофеев, как в Италии, так и за рубежом. Поэтому он может быть правильным человеком для сборной.

Проблема в Италии состоит в следующем: люди думают, что главный тренер национальной команды должен решить любую проблему. Но есть вещи, которые не в компетенции тренера, и которые он просто не может решить.

Необходимо принять определенные решения относительно будущего итальянского футбола. И это не произойдет в течение одного дня или даже года. С 1970 года Италия всегда имела хороший результат. К сожалению, в этом году мы пропустили чемпионат мира, но это отклонение от нормы.

Проблема заключается не в сборной, а в поиске решений для возвращения итальянского футбола к тому, что было ранее. Прежде всего, нам нужна страсть. Мы обязаны заставить детей снова влюбиться в этот вид спорта. В последние годы в Италии возросло количество детей с ожирением, и это ужасно. Нам нужно вернуть детей в спорт. Все виды спорта, а не только футбол.

Решения должны приниматься, даже если они непопулярны. Футбол должен быть реорганизован с основания», – сказал Аллегри.