Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Манчини не решит всех проблем сборной Италии»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что приход Роберто Манчини в сборную Италии не решит всех проблем национальной команды. По его словам, футбол в стране нужно реорганизовывать с самого основания.

    Ранее стало известно, что на следующей неделе Манчини покинет «Зенит» и подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола.

    «Манчини – тренер, который выиграл много трофеев, как в Италии, так и за рубежом. Поэтому он может быть правильным человеком для сборной.

    Проблема в Италии состоит в следующем: люди думают, что главный тренер национальной команды должен решить любую проблему. Но есть вещи, которые не в компетенции тренера, и которые он просто не может решить.

    Необходимо принять определенные решения относительно будущего итальянского футбола. И это не произойдет в течение одного дня или даже года. С 1970 года Италия всегда имела хороший результат. К сожалению, в этом году мы пропустили чемпионат мира, но это отклонение от нормы.

    Проблема заключается не в сборной, а в поиске решений для возвращения итальянского футбола к тому, что было ранее. Прежде всего, нам нужна страсть. Мы обязаны заставить детей снова влюбиться в этот вид спорта. В последние годы в Италии возросло количество детей с ожирением, и это ужасно. Нам нужно вернуть детей в спорт. Все виды спорта, а не только футбол.

    Решения должны приниматься, даже если они непопулярны. Футбол должен быть реорганизован с основания», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:20

      конечно, от одного человека редко когда все зависит и он в силах многое изменить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 17:24

      Все правильно одним днем всех проблем не решить.Нужен целый комплекс мер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 15:59

      И это кстати касается нашего футбола тоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 мая 2018, 15:05

      Да он провалится как Вентура или еще хуже,он не смог выиграть чемп России с баблом Газпрома, что уж говорить о сб.Италии где половина игроков даже не середники.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 12 мая 2018, 14:35

      Это не важно, только заберите уже его отсюда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 мая 2018, 14:33

      Не знаю решит ли Манчини проблемы сборной Италии, но сборная Италии решила одну проблему Зенита.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11