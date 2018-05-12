Санчес с учетом бонусов может заработать в «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов за год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, перешедший в стан манкунианцев из «Арсенала» минувшей зимой, имеет солидные бонусы в своем контракте.

Чилиец заработал 6,7 миллиона фунтов стерлингов уже только за подписание соглашения с «красными дьяволами».

Его зарплата в неделю составляет 391 тысячу. Таким образом, базовый заработок футболиста – 20,35 миллиона в год.

Помимо этого, клуб платит форварду 75 тысяч за каждый матч в стартовом составе. За выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона он получит бонус в размере 1,1 миллиона.

Также Санчес заработает дополнительные 2 миллиона, если наберет 40 очков по системе «гол+пас» за сезон. Еще 1 миллион – в случае победы в Лиге чемпионов, и 500 тысяч – за титул в АПЛ.

В итоге, учитывая все бонусы, заработок нападающего может составит 25 миллионов фунтов стерлингов в год.