Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санчес с учетом бонусов может заработать в «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов за год

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, перешедший в стан манкунианцев из «Арсенала» минувшей зимой, имеет солидные бонусы в своем контракте.

    Чилиец заработал 6,7 миллиона фунтов стерлингов уже только за подписание соглашения с «красными дьяволами».

    Его зарплата в неделю составляет 391 тысячу. Таким образом, базовый заработок футболиста – 20,35 миллиона в год.

    Помимо этого, клуб платит форварду 75 тысяч за каждый матч в стартовом составе. За выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона он получит бонус в размере 1,1 миллиона.

    Также Санчес заработает дополнительные 2 миллиона, если наберет 40 очков по системе «гол+пас» за сезон. Еще 1 миллион – в случае победы в Лиге чемпионов, и 500 тысяч – за титул в АПЛ.

    В итоге, учитывая все бонусы, заработок нападающего может составит 25 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 мая 2018, 14:17

      Не стоит он таких денег даже близко, мне интересно я один считаю этот трансфер провалом для МЮ?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > I_R_O_N_M_A_N 12 мая 2018, 16:03

      да ему просто нет места в схеме моура, не свое дело выполняет .не в своем стиле вынужден играть. Ну это как по мне

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11