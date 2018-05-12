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  • Промес: «В прессе пишут, что я не играю на своем уровне? Это чушь»

Промес: «В прессе пишут, что я не играю на своем уровне? Это чушь»

12 мая 2018, 11:38
4

Нападающий «Спартака» Квинси Промес дал интервью пресс-службе клуба.

«Недавно про меня писали в прессе: «Промес не показывает той игры, которой от него ждут...?» Это чушь. Для меня здесь всe просто: это чушь. Никогда не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе.

Если они говорят, что я был хорош, а потом стал не так уж и хорош, то, возможно, они просто слишком много думают и говорят обо мне, понимаете? Я уже четыре года в «Спартаке», и всe это время держу определeнный уровень.

Всегда уверен в себе. Потому как знаю, что могу. Знаю, как много работаю и на что способен. Спасибо болельщикам, которые поддерживают меня. А говорящие «Он уже не тот и бла-бла-бла» — посмотрите на мою статистику. Продолжаю трудиться. А на хейтеров не обращаю внимания», – сказал 26-летний голландец.

В текущем сезоне Промес забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 37-ми играх всех соревнований. В чемпионате России игрок отметился 15-ю мячами. Это лучший показатель турнира.

Завтра команда Массимо Карреры примет «Динамо» в рамках встречи последнего тура.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (4)
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Gudzonilya
1526115327
Не Ахмат, а с Динамо играют в последнем туре
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Мары
1526123187
Люди которые говорят, что Промес не тот, частенько забывают, что он не нападающий, а крайний полузащитник.А теперь прикиньте чемпионат, в котором полузащитник уже не первый год становится лучшим голеодором. Вот так вот.
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zigbert
1526132725
Квинси ты уже доказал это забитыми мячами.
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OfaZavr
1526145162
нестабильность присутствует, бывают спады и провалы, но хорошо что в большинстве игр он дает результат и часто бывает полезен, но если хочет стать топ-игроком эту нестабильность нужно убирать.
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