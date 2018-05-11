«Милан» может заменить Гаттузо на Сарри, если команда не выйдет в еврокубки

«Милан» может пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, если Дженнаро Гаттузо не выведет команду в еврокубки.

«Россонери» проиграли «Ювентусу» в финале Кубка Италии. Таким образом, если туринцы завоюют чемпионство (прим. – за два тура до завершения чемпионата «старая синьора» опережает ближайшего конкурента «Наполи» на шесть очков), то места в Лиге Европы получат команды, финишировавшие на пятом, шестом и седьмом местах.

По информации источника, спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли может быть заменен на Кристиано Джинтоли из «Наполи», у которого хорошие отношения с Сарри. Поэтому Джинтоли мог бы поспособствовать переезду специалиста на север Италии.

Нынешний контракт Сарри с «адзурри» рассчитан до 2020 года. В его соглашении есть пункт о сумме отступных в размере 8 миллионов евро.

После 36 туров «Милан» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А, опережая идущую восьмой «Фиорентину» на три очка.