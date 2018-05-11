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    «Милан» может заменить Гаттузо на Сарри, если команда не выйдет в еврокубки

    «Милан» может пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, если Дженнаро Гаттузо не выведет команду в еврокубки.

    «Россонери» проиграли «Ювентусу» в финале Кубка Италии. Таким образом, если туринцы завоюют чемпионство (прим. – за два тура до завершения чемпионата «старая синьора» опережает ближайшего конкурента «Наполи» на шесть очков), то места в Лиге Европы получат команды, финишировавшие на пятом, шестом и седьмом местах.

    По информации источника, спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли может быть заменен на Кристиано Джинтоли из «Наполи», у которого хорошие отношения с Сарри. Поэтому Джинтоли мог бы поспособствовать переезду специалиста на север Италии.

    Нынешний контракт Сарри с «адзурри» рассчитан до 2020 года. В его соглашении есть пункт о сумме отступных в размере 8 миллионов евро.

    После 36 туров «Милан» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А, опережая идущую восьмой «Фиорентину» на три очка.

    Источник: Football Italia

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    11.05.2018 16:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 13 мая 2018, 00:59

      Да не должны выходить в ЛЕ.
      Ну а с тренером пока не понятно.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 мая 2018, 19:05

      Сарри не пойдет туда где меняют каждые пол года тренеров, Михайловича до сих пор не пойму почему китайцы убрали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      seva81 11 мая 2018, 18:14

      Даже если выйдет,то менять Гаттузо все равно надо.

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