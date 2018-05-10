Павлюченко: «Мне скоро 37, вариантов продолжения карьеры нет. Скорее всего, нужно уходить из большого футбола»

Нападающий Роман Павлюченко, который сейчас находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении. Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола.», – сказал Павлюченко.

После того как Павлюченко расторг соглашение с «Араратом» в ноябре 2017 года, он находится в статусе свободного агента. Сейчас игроку 36 лет.

Павлюченко: «Прощальный матч? Позвал бы Бэйла, Модрича, ван дер Ваарта»