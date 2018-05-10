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    Павлюченко: «Мне скоро 37, вариантов продолжения карьеры нет. Скорее всего, нужно уходить из большого футбола»

    Нападающий Роман Павлюченко, который сейчас находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

    «Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении. Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола.», – сказал Павлюченко.

    После того как Павлюченко расторг соглашение с «Араратом» в ноябре 2017 года, он находится в статусе свободного агента. Сейчас игроку 36 лет.

    Павлюченко: «Прощальный матч? Позвал бы Бэйла, Модрича, ван дер Ваарта»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 21:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:29

      Конечно годы берут свое и скоро придется уходить из большого футбола. За выступление в Спартаке большое тебе спасибо!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 09:27

      если бы получил нормальное предложение то вполне год-два мог бы еще поиграть, ну а раз нет то тогда видимо лучше завязывать, карьера получилась хорошей да и 37 лет для нападающего уже приличный возраст.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 мая 2018, 22:59

      Вот на Украине сейчас нужны хорошие игроки....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 10 мая 2018, 22:30

      Бьерндален 44 года, нагрузка у него не меньше, если специалист хороший он всегда востребован, как игрок тренер консультант.

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Алеха32 10 мая 2018, 22:56

      Поддерживаю.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 мая 2018, 22:30

      Давно пора

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 10 мая 2018, 21:43

      Попробовался бы в Арсенал, Амкар, Урал, Уфу
      В качестве джокера на полчаса игры, думаю, вполне потянет)

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