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  • Павлюченко: «Мне скоро 37, вариантов продолжения карьеры нет. Скорее всего, нужно уходить из большого футбола»

Павлюченко: «Мне скоро 37, вариантов продолжения карьеры нет. Скорее всего, нужно уходить из большого футбола»

10 мая 2018, 21:40
7

Нападающий Роман Павлюченко, который сейчас находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении. Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола.», – сказал Павлюченко.

После того как Павлюченко расторг соглашение с «Араратом» в ноябре 2017 года, он находится в статусе свободного агента. Сейчас игроку 36 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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dddolphin
1525977780
Попробовался бы в Арсенал, Амкар, Урал, Уфу В качестве джокера на полчаса игры, думаю, вполне потянет)
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acer2003
1525980608
Давно пора
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Алеха32
1525980646
Бьерндален 44 года, нагрузка у него не меньше, если специалист хороший он всегда востребован, как игрок тренер консультант.
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Par Mezan
1525982397
Вот на Украине сейчас нужны хорошие игроки....
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OfaZavr
1526020042
если бы получил нормальное предложение то вполне год-два мог бы еще поиграть, ну а раз нет то тогда видимо лучше завязывать, карьера получилась хорошей да и 37 лет для нападающего уже приличный возраст.
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zigbert
1526034577
Конечно годы берут свое и скоро придется уходить из большого футбола. За выступление в Спартаке большое тебе спасибо!!!
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