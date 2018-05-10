«Тоттенхэм» лишь однажды проиграл на своем поле в текущем сезоне АПЛ

В минувшую среду состоялся перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Игра завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом – 1:0.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» провел на своем поле 17 матчей в рамках АПЛ. 12 из них команда Маурисио Покеттино одержала победы, еще четыре раза сыграла вничью, упустив три очка лишь однажды.

Также отметим, что вчера была прервана серия «Ньюкасла», который обыгрывал «Тоттенхэм» в трех последних матчах на поле соперника.