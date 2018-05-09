«Ньюкасл» побеждал «Тоттенхэм» в трех последних выездных матчах

В среду, 9 мая, в английской Премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В своих трех последних матчах в Лондоне «Ньюкасл» побеждал «Тоттенхэм» трижды. Стоит отметить, что дважды победными голами отличался испанский форвард команды Айосе Перес.

Всего 24-летний нападающий провел в текущем сезоне АПЛ 26 матчей, в которых забил шесть голов и пять раз отдавал результативные передачи.