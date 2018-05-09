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    «Ньюкасл» побеждал «Тоттенхэм» в трех последних выездных матчах

    В среду, 9 мая, в английской Премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    В своих трех последних матчах в Лондоне «Ньюкасл» побеждал «Тоттенхэм» трижды. Стоит отметить, что дважды победными голами отличался испанский форвард команды Айосе Перес.

    Всего 24-летний нападающий провел в текущем сезоне АПЛ 26 матчей, в которых забил шесть голов и пять раз отдавал результативные передачи.

    Источник: АПЛ

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    09.05.2018 09:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:00

      Пора ломать эту традицию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 мая 2018, 10:15

      На этот раз не победит.

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