Руководство и команда тульского «Арсенала» почтили память павших в ВОВ

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала материал, посвященный Дню Победы.
Президент клуба Гурам Аджоев, тренер Миодраг Божович и футболисты посетили мемориал «Защитникам неба Отечества».
«Как для любого человека, для меня это большой праздник. Это была очень важная победа в страшной войне.
Нельзя забывать эту дату, потому что много людей и много народов страдало, чтобы мы могли жить в мире», – сказал Божович.
Перед последним туром РФПЛ клуб из Тулы претендует на шестое место, которое даст путевку в квалификацию ЛЕ. Подробнее о возможных исходах последнего тура – в материале «Бомбардира».
Источник: ФК «Арсенал» Тула