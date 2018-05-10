Руководство и команда тульского «Арсенала» почтили память павших в ВОВ

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала материал, посвященный Дню Победы.

Президент клуба Гурам Аджоев, тренер Миодраг Божович и футболисты посетили мемориал «Защитникам неба Отечества».

«Как для любого человека, для меня это большой праздник. Это была очень важная победа в страшной войне.

Нельзя забывать эту дату, потому что много людей и много народов страдало, чтобы мы могли жить в мире», – сказал Божович.

Перед последним туром РФПЛ клуб из Тулы претендует на шестое место, которое даст путевку в квалификацию ЛЕ. Подробнее о возможных исходах последнего тура – в материале «Бомбардира».